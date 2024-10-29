Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 30 октября по новому и старому стилю, какие запреты дня, у кого именины.

30 октября по новому церковному календарю вспоминают епископа Зиновия и его сестру Зиновию, а также почитают Озерянскую икону Божией Матери, покровительницы Харькова и Слобожанщины. О традициях и приметах 30 октября и какой церковный праздник сегодня отмечают в церкви по старому стилю - в материале.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 30 октября по новому церковному календарю (12 ноября по старому) - день памяти священномученика Зиновия, епископа Егейского, и его сестры Зиновии, и день памяти Озерянской иконы Божией Матери, главной святыни и покровительницы Харькова и всей Слобожанщины.

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Зиновий и Зиновия жили в III веке в Киликии (Малая Азия). Родители воспитали их в христианской традиции. Брат и сестра вели скромную жизнь, а когда выросли, то раздали все свое имущество неимущим, а Зиновий стал главой христианской общины в Киликии. Он всячески старался приобщить язычников к вере Христовой и имел дар исцеления.

Когда начались гонения на христиан, то Зиновия схватили и отправили на суд к правителю. Тот приказал Зиновию отречься от Христа и принести жертву языческим идолам, но тот отказался. Тогда его присудили к пыткам. Сестра его пожелала разделить участь брата и их вместе казнили. На иконах святых Зиновия и Зиновию также изображают вместе.

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30 ноябряпо новому стилю почитают чудотворную икону Божией Матери, которая называется Озерянская.

Этот чудотворный образ хранился недалеко от Харькова, в Преображенском Куряжском монастыре. Согласно преданию, образ явился в конце XVI века возле села Озеряны (позже на этом месте был построен Озерянский монастырь). Как-то крестьянин косил траву и косой пополам случайно зацепил лежавшую в траве икону и рассек на ее две части. Обе части он забрал домой, поставил в доме и зажег перед образом свечу. На утро икона оказалась целой - на ней остался лишь тонкий след.

В 1794 году Озерянскую икону поместили в Куряжском монастыре, а после его закрытия перенесли образ в Покровскую церковь в Харькове. Когда монастырь в начале XIX века восстановили, то вернули и икону. Ежегодно, начиная с 1843 года, 30 сентября чудотворный образ Пресвятой Богородицы крестным ходом переносили в Харьков - там он находился всю зиму, а 22 апреля его возвращали в монастырь.

Поклониться чудотворной святыне приходило множество людей из Харькова и окрестностей: по молитвам верующих происходили исцеления. Известен один случай из биографии украинского писателя Григория Квитки-Основьяненко: когда он был ребенком, то ослеп, и его мама вместе с ним отправились в Куряжский Преображенский монастырь к Озерянской иконе. Мать Квитки-Основьяненко долго молилась перед образом, а затем умыла лицо сына святой водой из Онуфриевского источника. И Григорий стал прозревать. После этого лучая в молодости писатель даже хотел постричься в монахи и был послушником Преображенского монастыря.

Также известен случай, когда летом 1871 года в Харькове свирепствовала холера, с чудотворной иконой ходили по домам харьковчан, магазинам и улицам и служили молебны - и холера отступила.

Считается, что 1930-х годах образ был утерян, но сохранились его списки, некоторые из них тоже прославились своими чудесами. Сохранились два старых списка с Озерянской иконы Богоматери: один находится в Свято-Благовещенском кафедральном соборе Харькова, другой - в Свято-Озерянском приходском храме на Холодной Горе. В сентябре 2010 года с воссозданной Озерянской иконой крестным ходом обошли вокруг Харькова.

Какой церковный праздник 30 октября по старому стилю

Православный праздник сегодня по старому стилю - день памяти ветхозаветного пророка Осии. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 30 октября

По приметам этого дня судятили, какой будет погода в ближайшие дни:

коты крепко спят - еще будет тепло;

паутина стелется по растениям - похолодает не очень скоро;

звезд на небе мало - к метели или вьюге.

В народе день прозвали Синичкин. Обычно к 30 октября уже прилетали зимние птицы - синицы, снегири. Их появление означает, что приближаются холода.

Что нельзя делать сегодня, 30 октября

В церковный праздник 30 октября, как и в любой другой день, церковь не одобряет ссор и сквернословия, сплетен и клеветы, осуждения, жадности, зависти, мести и лени. Не следует отказывать в помощи просящим.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: лениться - это к безденежью, обижать птиц и выгонять из дома синичку, если она случайно залетела - это к неудачам. Также не следует одалживать деньги и просить взаймы.

Что можно делать 30 октября

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к Божией Матери перед ее чудотворной иконой - просят исцелить от болезней, в первую очередь заболеваний глаз и слуха, а также от последствий тяжелых переломов.

Считается, что в Синичкин день нужно покормить птиц - это привлечет удачу в дом. Те, кто хорошо потрудится сегодня, будут жить в достатке.

Кто отмечает день ангела 30 октября

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Анастасия, Герман, Степан, Зиновий, Макар, Иосиф, Максим, Марк, Александр, Артем.

По старому стилю день ангела у Юлиана, Кузьмы, Леонтия, Анатолия, Андрея, Иосифа, Антона, Александра, Сергея.

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