Народный праздник 30 октября известен под названиями Осий Колесник, Зиновий и Зиновия, Синичкин день.

30 октября украинцы занимались осенним ремонтом и ходили на рыбалку. Узнайте, какой сегодня праздник отмечают в народе, что нельзя делать и какие приметы есть об этом дне.

Какой праздник 30 октября отмечают в Украине

По новому стилю православные верующие сегодня чтят священномученика Зиновия Егейского и его сестру Зиновию, мученицу Анастасию Солунскую и короля Стефана Сербского. По старому календарю сегодня чествуют пророка Осия. Ранее мы рассказывали, какой церковный праздник сегодня 30 октября отмечают христиане.

У святого Осия просят крепкого здравия и исцеления болезней. Этому пророку сегодня можно читать молитвы о здоровье.

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Праздник сегодня считается очень удачным для любого ремонта и строительства. Мужчины чистили сельскохозяйственные инструменты и чинили телеги, после чего убирали всё перечисленное до весны. Верили, что если хозяин не позаботится об инвентаре перед зимой, то в следующем году приспособления прослужат недолго.

Сегодняшний праздник подходит для рыбалки, охоты, сбора грибов. Даже если не удалось добыть еду, по возможности рекомендуется провести день на природе. Тогда на протяжении года будет везти в промысле.

Наши предки 30 октября начинали наполнять кормушки для птиц. Пернатых старались привлечь в свой сад для зимовки, чтобы те охотились на зимующих в земле вредителей деревьев.

Кто родился 30 октября - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Скорпион. Именинники этого дня имеют властный, вспыльчивый характер. Не терпят, когда с ними спорят. Им важно быть хозяевами в своем доме, поэтому они стремятся быть главой семьи. Рожденные 30 октября люди упорные и целеустремленные, никогда не сдаются.

Что нельзя делать 30 октября

Категорически запрещено вредить природе: мусорить, шуметь и разводить костер в лесу, ломать ветки деревьев, обижать животных. Нельзя ловить больше рыбы и собирать больше грибов, чем необходимо для пропитания.

В праздник 30 октября нельзя рисковать, играть в азартные игры, делать непредсказуемые вещи. Удача не будет на вашей стороне.

Избегайте ссор и не говорите обидных слов близким, иначе отношения испортятся надолго.

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