Какой церковный праздник отмечают верующие 29 января по новому и старому стилю, запреты дня и у кого именины.

28 января по новому церковному календарю вспоминают святого ЛаврентияКиево-Печерского. В народном календаре - Лаврентьев день, который в старину считали женским. С какими молитвами обращаются к святому, традиции и запреты этого дня, а также что отмечают в православной церкви 29 января по старому стилю - рассказываем в материале.

29 января 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

29 января (11 февраля по старому стилю) - день памяти святого Лаврентия, затворника Печерского, который был известен даром исцеления.

Преподобного Лаврентия из Киево-Печерской лавры называли затворником Печерским. Он прославился как целитель от всех болезней, в первую очередь - от болезней глаз. Также есть свидетельства, что преподобный мог избавить от наведенных сглаза и порчи. Люди шли к преподобному за исцелением издалека. Известен случай, когда к Лаврентию привели мужчину - в того как будто бес вселился и замучил его. Причем напасть была такой, что мужчина мог на ровном месте поднять дерево и отбросить его в сторону. Лаврентий отвел мужчину к мощам святых в лавре и тот наконец наше успокоение.

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Многие из историков отождествляют преподобного Лаврентия затворника со святителем Лаврентием, епископом Туровским, но ряд других исследователей сомневаются в этом. Похоронен святой в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры, его мощи нетленны.

Праздник 29 января по старому стилю - поклонение честным веригам апостола Петра. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 16 января.

О чем говорят приметы на 29 января

По приметам этого дня судят о погоде в ближайшее время и летом:

ели луна растущая - погода, как в этот день, будет еще добрую половину следующего месяца, а если новолуние - такая погода будет вторую половину месяца;

луна красная и деревья шумят в лесу - к сильному ветру;

снег скрипит под ногами - в августе будет жарко;

дрова плохо разгораются - к оттепели.

В народном календаре 29 января - праздник Лаврентьев день. В народе говорят: "Лаврентьев день то январем, то мартом потянет, и теплом приласкает, и морозом отдубасит".

Что нельзя делать 29 января

Что сегодня нельзя делать:

ругаться, особенно с мужем, а также бранить детей - главный запрет этого дня;

отказывать в помощи;

желать зла;

отчаиваться.

По народным приметам в этот день не стоит что-либо резать, рубить, пилить, колоть - можно пораниться, поэтому даже хлеб советуют не резать, а ломать. Женщинам в Лаврентьев день не следует выполнять тяжелую работу и заниматься рукоделием - считается, что они могут потерять женскую привлекательность.

Что можно делать 29 января

В день памяти святого Лаврентия хорошо пойти в храм, помолиться. К преподобному обращаются с просьбами сохранить здоровье, просят исцеления от болезней глаз.

День считается женским - в народе говорят, что именно в это время хозяйка может привлечь в дом счастье и защитить семью от беды. Женщинам полагается испечь пироги с капустой и угостить всех домашних - на счастье и успех.

29 января - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Яков, Роман, Юлиан, Константин, Игнатий, Леонтий, Дмитрий, Герасим, Иван.

Ранее мы публиковали полный православный календарь на январь 2024 с праздниками на каждый день по новому стилю.

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