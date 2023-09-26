Какой завтра праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

27 сентября по новому церковному календарю вспоминают мученика Каллистрата и его дружину. Что отмечают в этот день по старому стилю, что можно и нельзя делать, а также приметы дня - рассказываем в материале.

27 сентября 2023 - какой завтра церковный праздник по новому и старому календарю

27 сентября (10 октября по юлианскому календарю) - день памяти мученика Каллистрата и дружины его: Гимнасия и других. Святой Каллистрат был родом из семьи потомственных воинов. Его дед служил у Понтия Пилата в Палестине и был свидетелем смерти и воскресения Христа. Отец Каллистрата и сам солдат были христианами, а молился он обычно по ночам.

Как-то один из воинов предал Каллистрата - военачальник хотел заставить юношу отречься от веры и принести жертву языческим богам. Тот отказался, тогда его избили и решили казнить: зашили в мешок и бросили в море. Но произошло чудо: мешок разорвался о камни, а выплыть воину помогли дельфины. Увидев это, 49 солдат тут же уверовали в Христа. Тогда их тоже решили казнить: связали и бросили в озеро. Случилось второе чудо: веревки развязались и все воины выжили. После этого в Христа уверовали еще 135 воинов. Тогда военачальник, опасаясь публичной казни, приказал ночью убить всех 49 мучеников и Каллистрата. Их похоронили, а позже на этом месте соорудили церковь. Мощи Каллистрата хранились в Константинополе как чудотворные.

Видео дня

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27 сентября по новому стилю почитают также преподобного Савватия - монаха, который искал уединение и нашел его на Соловецком острове, где основал в XV веке монастырь. Святого прозвали Савватий Соловецкий.

Церковный праздник 27 сентября по старому стилю - Воздвижение Креста Господня.

Приметы на 27 сентября

По приметам дня судили, какими будут погода, зима и весна:

западный ветер дует несколько дней - погода испортится;

утром заморозки - зима будет ранняя.

резкое похолодание - весна будет ранней;

птицы перелетные уже улетели - скоро будут морозы.

В народном календаре 27 сентября - праздник Савватий Пчельник. Святого Савватия считают покровителем пчел и пчеловодов, в этот день готовят ульи к зимовке и угощают всех медом.

Что нельзя делать 27 сентября

Что сегодня нельзя делать:

устраивать конфликты и скандалы - можно остаться без денег;

давать и брать деньги в долг;

стричься - можно отрезать счастье;

ходить в лес - есть риск заблудиться;

работать - любое дело обречено на провал.

В этот день также нельзя долго лежать в постели - считается, что это приведет к болезням, но "кто рано встает - тому Бог подает".

Что можно делать 27 сентября

Утром можно пойти в церковь и помолиться, а если нет такой возможности, то помолиться дома. У святого Каллистрата просят об укреплении веры и дать сил - физических и духовных. Преподобному Савватию молятся пчеловоды. Традиционно в этот день готовят медовые пряники - их раздавали родственникам, чтобы в доме был достаток. Также ели мед просто так и угощали им близких, соседей и нищих.

Ранее мы публиковали православный календарь на сентябрь 2023 с датами по новому стилю.

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