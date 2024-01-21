Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

22 января по новому церковному календарю православные верующие вспоминают святого апостола от 70-ти Тимофея. В народном календаре - Тимофеев день. О его традициях, приметах и что отмечают в церкви 22 января по старому стилю - рассказываем ниже.

22 января 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

22 января (4 февраля по старому стилю) - день памяти апостола от 70-ти Тимофея, ученика апостола Павла и первого епископа Эфеса.

Апостол Тимофей жил I веке, был родом из города Листры в Малой Азии. Однажды к ним в город с проповедью христианства пришли апостолы Павел и Варнава. По молитве святого Павла в городе был исцелен хромой от рождения юноша. После этого многие жители уверовали в Христа и крестились, среди них - и Тимофей с матерью Евникой и бабкой Лоидой.

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Тимофей стал ревностным учеником апостола Павла, а в скором времени - его спутником и помощником в проповедях. Апостол Павел называл Тимофея своим сыном. Через 15 лет Павел рукоположил Тимофея во епископа Эфесской Церкви.

Святой Тимофей закончил свою жизнь мученически: когда в Эфесе язычники совершали праздник в честь идолов, апостол пытался остановить их и проповедовать веру во Христа. Язычники в ярости набросились на святого и побили камнями. В IV веке святые мощи апостола Тимофея перенесли в Царьград, в храм Святых Апостолов.

Также 22 января по новому стилю в церкви почитают память преподобномученика Анастасия Персянина и преподобномученика Анастасия Печерского, диакона.

Праздник 22 января по старому стилю - день памяти мученика Полиевкта и преподобного Евстратия. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 9 января.

О чем говорят приметы на 22 января

Замечено, что на Тимофея морозы крепче, чем на Крещение, поэтому их и прозвали тимофеевскими. По приметам дня судят о погоде и урожае:

стекла в доме "запотели" - к потеплению;

на окнах появились морозные узоры - холода будут еще долго;

снегопад на Тимофея - к хорошему урожаю зерновых, а солнце - к ранней весне.

В народном календаре 22 января - праздник Тимофей-полузимник. Свое название "полузимник" Тимофей получил за то, что день его поминовения считается серединой зимы.

Что нельзя делать 22 января

Есть несколько запретов в этот день - что сегодня нельзя делать:

сквернословить, ругаться, обижать кого-либо, как людей, так и животных;

отчаиваться;

отказывать в помощи;

бездельничать.

Народные приметы не советуют в этот день отправляться в дальнюю дорогу - могут настигнуть неудачи, а также выносить мусор - чтобы не выбросить благо.

Что можно делать 22 января

Святому апостолу Тимофею молятсяо здоровье, даровании сил, помощи в делах, укреплении веры и наставлении на путь истинный.

В этот день в старину проверяли закрома - было важно, чтобы корма для скота, зерна, овощей хватило до нового урожая. Если вдруг обнаруживали, что запасов мало, то старались экономить.

22 января - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Анастасия, Ефим, Тимофей, Макар, Петр, Николай, Иван, Гавриил.

Ранее мы публиковали православный календарь на январь 2024 с праздниками по новому стилю.

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