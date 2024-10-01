Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 2 октября по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

2 октября по новому церковному календарю вспоминают мучеников Киприана и Иустину. В народе день прозвали Куприан и Устинья. О традициях и приметах 2 октября и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - в материале.

2 октября 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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2 октября по новому церковному календарю (15 октября по старому) - день памяти святых мучеников Киприана и Иустины, погибших за веру.

Языческий мудрец по имени Киприан жил в III веке в Антиохии. Его с детства приучили служить языческим идолам, он получил образование на горе Олимп, а также в ряде других городов - Аргосе, Таврополе, Вавилоне и Мемфисе. И, когда Киприан вернулся на родину, то стал главным жрецом - его почитали за умение управлять стихиями и насылать недуги.

В это же время в Антиохии жила христианка по имени Иустина, очень красива собой. Ее захотел взять в жены один из знатных юношей, но она полностью игнорировала его. Тогда парень обратился за помощью к главному жрецу - тот пообещал исправить ситуацию. Увы, Киприану ничего не удалось - никакие чары, болезни не смогли сломить девушку, так как все они сходили на нет после ее молитвы.

Наблюдая за этим, многие жители тоже уверовали Христа, в том числе и Киприан - он крестился, стал епископом и и обратил в веру немало язычников. Иустина ушла в монастырь и стала его игуменей. Во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане Киприан и Иустина также попали в немилость: их схватили, поддали пыткам и казнили. Такая же участь постигла и Феокфиста, который видя мучения святых, тоже объявил себе христианином.

Мощи мучеников находились в Риме до XII века, в базилике св. Руфины, после часть их перенесли в Латеранскую базилику, а часть переправили в Антиохию Сирийскую.

Церковный праздник 2 октября по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти благоверного князя Игоря (Георгия) Черниговского и Киевского, а также мучеников Трофима, Доримедонта и Зосимы Пустынника.

О чем говорят приметы на 2 октября

По приметам дня судят, какими будут осень, урожай и лето в следующем году:

ветер южный в этот день - в следующем году будет хороший урожай озимых;

дождь пошел - жди заморозков через неделю;

погода хорошая - осень будет теплой и длинной;

грибов много в лесу - следующее лето будет дождливым;

деревья сбрасывают листья - нужно прятать ульи.

В народном календаре 2 октября - праздник Куприан и Устинья, Куприянов день, день Устиньи. С этого дня обычно менялась погода: наступали холода. Огородники сеяли под зиму морковь, свеклу, петрушку, укроп, щавель и чеснок.

Что нельзя делать 2 октября

Сегодня, как и в любой другой день, Церковь не одобряет ссор, сквернословия, сплетен, клеветы и осуждения, а также зависти, жадности, мести и отчаяния. Не следует отказывать в помощи тем, кто просит.

По народным приметам в этот день не стоит переезжать на новое место и отправляться в дальнюю дорогу - мол, это к неудачам. Также не советуют употреблять алкоголь, в народе говорят: "Кто напьется - от черта не убережется". День считается нехорошим по народным приметам, поэтому стоит быть осторожным.

Что можно делать 2 октября

Святым Киприану и Иустине молятся, чтобы уберечься от колдовства, приворотов и недобрых людей.

В этот день по народным обычаям принято много работать - можно заниматься ремонтом, рукоделием. Также обычно на Куприана и Устинью идут в лес за опятами и лисичками.

2 октября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Петр, Андрей, Давид, Константин, Федор, Борис, Иван, Михаил, Василий, Георгий.

По старому стилю именины празднуют Игорь, Трофим, Николай, Гавриил, Георгий, Алексей, Мария, Макар, Давид, Федор.

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