Дата 2 марта известна несколькими церковными и международными праздниками.

Сегодняшняя дата известна большим церковно-народным торжеством. Мы детально рассказали, какой праздник 2 марта наступает в Украине и в мире, какие есть приметы об этом дне и что категорически запрещено делать.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти мученика Феодота Киринейского и митрополита Иова Киевского. По старому стилю верующие вспоминают великомученика Феодора Тирона и молчальника Феодора Киево-Печерского.

Читайте в другой нашей статье подробности о том, какой сегодня церковный праздник отмечают христиане и какие есть приметы на счастье.

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Какой сегодня праздник в Украине

Народно-церковный праздник сегодня в Украине - Прощеное воскресенье. Это последний день Масленичной недели, в который принято просить прощения у близких и знакомых. Если извиняются перед вами, то стоит отвечать "Бог простит, и я прощаю", а если не готовы простить человека, то можно ограничиться фразой "Бог простит".

В этот день родились такие выдающиеся украинцы: писатели Мирон Кордуба и Архип Тесленко, диригент Алексей Гуляницкий, композитор Владимир Зубицкий.

Какой сегодня праздник в мире

На международном уровне отмечается 2 марта праздник Всемирный день психического здоровья подростков. Подростковый возраст является самым эмоционально сложным в жизни человека. Это торжество призывает к уважению потребностей и проблем тинейджеров.

Также в мире известны сегодня праздники День рождения компакт-дисков, День детского телевидения, Международный день спасения котов, День старых вещей.

Из выдающихся мировых деятелей сегодня родились писатели Томас Вульф и Джон Ирвинг, композиторы Бедржих Сметана и Курт Вайль, писатель Шолом-Алейхем, детский писатель Доктор Сьюз, музыкант Джон Бон Джови, актер Дэниэл Крейг.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Федот Ветронос. По давним верованиям, сегодня стоит подняться на возвышенность и позволить ветру себя обдуть - это принесет крепкое здоровье. Наши предки к этой дате готовили садовый инвентарь и сеяли рассаду. 2 марта считается удачным для любых домашних дел, готовки, уборки.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Чтобы знать о сегодняшних приметах, стоит вспомнить, какой сегодня праздник отмечают в народе. В этот день нельзя ругаться с близкими и игнорировать просьбу о прощении, если перед вами извиняются. Плохой приметой сегодня считается пришивать пуговицы и пересчитывать мелочь.

В этот день известны следующие погодные приметы:

кучевые облака предвещают погожий март;

если вороны и сороки начали строить гнезда, то скоро потеплеет;

ночные заморозки означают, что мороз задержится ещё на 2 недели;

идет снег - к большому разливу рек.

Погода 2 марта будет сухой и пасмурной, с температурой около нуля.

У кого День ангела сегодня

По новому стилюДень ангела 2 марта отметят Михаил, Николай, Павел, Роман, Теодор, Федор, Анна, Марианна, Мария, Пульхерия.

По старому стилю в праздник 2 марта поздравляют Арсения, Богдана, Иосифа, Николая, Савву.

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