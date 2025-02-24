Прощеное воскресенье 2025 будет в марте.

Перед Великим постом наступает знаменательный день - Прощеное воскресенье. По этому случаю принято обычно просить прощения у людей и прощать других.

Что означает праздник Прощеное воскресенье

Прощеное воскресенье является последним днем Масленичной недели. В этот день на вечерних службах в храмах проходит обряд под названием Чин прощения. Священнослужитель просит прощения у прихожан, а они - у него.

Просьба о прощении является популярным обрядом и в народе.

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Когда Прощеное воскресенье 2025 в Украине

У этого праздника отсутствует фиксированная дата, так как он привязан к Пасхе и Великому посту. Великий пост 2025 начнется 3 марта, а потому Прощеное воскресенье 2025 Украина отметит 2 марта.

Хотя этот праздник и его традиции очень распространены, мало кто знает, что произошло в Прощеное воскресенье и с чем, собственно, связан этот день.

Как говорят церковные предания, когда-то давно палестинские монахи из лавры Святого Саввы покидали в этот день свой храм и уходили в пустыню на период Великого поста.

Поскольку тогда это было очень опасно и монахи могли погибнуть, то перед уходом они просили прощения друг у друга.

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Что нельзя делать в Прощеное воскресенье

Как вы уже знаете, в этот день принято просить прощения. Однако существуют и разные запреты. Так, нельзя о плохом думать, а также злиться, раздражаться или ссориться с людьми.

Категорически запрещено хранить в себе непрощенные обиды - даруйте прощения даже тем, кто продолжает считать себя правыми.

Если у вас просят помочь, то грешно быть жадным или скупым. На фоне приближающегося поста удержитесь от употребления алкоголя, чревоугодия или шумных гуляний. Одним из самых серьезных нарушений является обман. Нельзя врать не только окружающим, но и самим себе.

Что надо говорить в Прощеное воскресенье

Конечно, вы можете извиниться перед близкими своими словами, но принято говорить "Прости меня".

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На эту фразу обычно отвечают "Бог простит, и я прощаю". Но поскольку вранье это большой грех, то лучше не лгите, если не готовы извинять человека. Тогда можно ограничиться словами "Бог простит".

Некоторые ошибочно считают, что можно и вовсе проигнорировать просьбу о прощении. В Прощеное воскресенье это очень плохо, ведь эта просьба останется на совести человека, который отказывается прощать. Считается, что в момент просьбы о прощении человек снимает тяжесть обиды со своей души и если ему отказать, то это бремя в двойном размере примет второй человек.

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