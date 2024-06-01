Какой церковный праздник отмечают 2 июня по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

2 июня православные верующие по новому церковному календарю вспоминают Киево-Братскую икону Божией Матери и святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского. В народе день прозвали Никифор Дубодер. О традициях и приметах 2 июня и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

2 июня 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, и даты православных праздников с фиксированной датой (непереходящих) сместились на 13 дней раньше. Однако часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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2 июня по новому календарному стилю (14 июня - по старому) - день памяти Киево-Братской иконы Божией Матери, святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского.

Киево-Братская икона Божией Матери находилась в Борисоглебской церкви в городе Вышгороде (Киевская область). В 1654 году произошло чудесное явление этой иконы, но в 1662-м храм был разрушен. Икону и святые мощи удалось спасти - святыню пустили по Днепру, а мощи Бориса и Глеба скрыли под спудом. Река вынесла образ к берегу Подола в Киеве, где ее с почестями занесли в Братский монастырь. Там она оставалась долгое время, пока в 1919 году монастырь не закрыли - икона считалась утерянной.

Позже сотрудники Национального художественного музея Украины обнаружили, что в 1926 году список образа (начала XVIII века) передали в музей на территории Киево-Печерской лавры. Сейчас этот список находится в Национальном художественном музее Украины.

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Святитель Никифор был родом из Константинополя, жил во второй половине VIII века. Воспитывали его в христианской вере, он изучал Священное Писание и читал духовные книги.

Когда к власти пришел император Лев IV, Никифор получил звание царского советника. Но тем не менее продолжал вести строгую и добродетельную жизнь и ревностно защищал почитание икон. В период царствования следующего императора - Константина VI - созвали Седьмой Вселенский Собор, который осудил иконоборческую ересь. Никифор выступил на Соборе с речью от имени императора в защиту икон. Затем он оставил должность и поселился при Босфоре в уединении, де основал монастырь и сам принял иноческий постриг. Вскоре Никифора избрали патриархом Константинопольским. Но следующий император, Лев Армянин, также был иконоборцем - он сослал патриарха на отдаленный остров Проконнис в Мраморном море, там святитель и умер. Его нетленные мощи сейчас находятся в соборной церкви Святой Софии в Константинополе.

Церковный праздник 2 июня по старому стилю

2 июня по старому календарному стилю вспоминают мучеников Фалалея, Александра и Астерия.

О чем говорят приметы на 2 июня

Приметы этого дня говорят о погоде и каким будет урожай:

душно с утра - жди ненастье;

ночью слышно пение соловья - к солнечной погоде;

дождь пошел - к плохому урожаю зерновых;

вороны шумят - будет похолодание или дождь.

В народном календаре 2 июня - праздник Никифор Дубодер, Никофоров день. Наши предки в это время заготавливали дубовую кору.

Что нельзя делать 2 июня

Сегодня, как и в любой другой день, церковь выступает против ссор, ругани, клеветы, жадности, зависти, уныния.

Народные приметы в этот день не советуют заключать сделки, а также договариваться о чем-либо на будущее - можно потерять большую сумму денег. Также не следует идти на кладбище - есть риск принести с собой оттуда негатив.

Что можно делать 2 июня

Считается, что Богородица к Богу ближе, чем другие святые, поэтому к ней очень часто обращаются с разными просьбами и за благословением. Киево-Братской иконе Божией Матери молятся в случае нападения врагов, просят о защите Родины, даровать добро и любовь. Икона считается чудотворной.

2 июня нет прямого запрета на работу. По народным поверьям незамужним девушкам в этот день нужно сплести венок и носить его целый день - чтобы женихи вокруг вились.

2 июня - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Никифор, Ульяна, а также Александр, Алексей, Никита, Иван и Тимофей.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июнь 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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