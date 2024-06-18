Народный праздник 19 июня известен под названиями Зосима-пчельник, День пасечника, Илларион пропольник.

Православная церковь Украины 19 июня по новому стилю чтит память апостола Фаддея (Иудея), единокровного брата Иисуса, а также мученика Зосимы и преподобного Иоанна Пустынника. По старому стилю в праздник сегодня вспоминают преподобного чудотворца Иллариона Нового.

В народный праздник 19 июня наши предки работали на пасеках, покупали новых пчел и торговали продуктами пчеловодства. День Зосима Пчельника считается очень счастливым для пасечников - им улыбнется удача во всех делах.

Согласно приметам, в этот народный праздник стоит съесть хотя бы немного домашнего меда, пыльцы или пчелиных сот. Такие продукты сегодня вдвойне полезны.

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Крестьяне продолжали работать на городе. Сегодняшняя дата считается крайне удачной для борьбы с сорняками. Украинцы придумали много методов борьбы с сорной травой - прополка, обработка ядами, высаживание сидератов, использование непрозрачной пленки. Удаленные сегодня сорняки больше не вырастут повторно.

В праздник 19 июня очень опасно солнце. Повышается риск солнечных ударов и ожогов, поэтому люди старались не выходить на улицу в жаркое время дня, а работу на поле переносили на утро и вечер.

19 июня - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Близнецы. Именинники этого дня общительные, отзывчивые, харизматичные люди. Имеют непростой характер, но все равно нравятся людям и легко заводят друзей. В общении часто бывают излишне настойчивыми и надоедливыми. Больше рассказывают о себе, чем слушают других.

Что нельзя делать 19 июня

Повышается опасность солнечного и теплового удара. Не стоит заниматься физическим трудом на улице в жару, много загорать, пренебрегать солнцезащитным кремом и головным убором.

Неудачный день для поездок и путешествий.

Не стоит сегодня отказывать в помощи и совете, если к вам обратились, а также жадничать и проявлять эгоизм. В противном случае в будущем вам также не помогут.

Остатки еды нельзя выбрасывать, а стоит отдать животным.

Большим грехом сегодня считается убивать пчел, обрабатывать участок от них и уничтожать улья.

Приметы погоды 19 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Много пчел летает - к ясной и жаркой погоде.

На каких растениях сидят пчелы, те культуры этим летом уродятся.

Если пошел дождь, то следующие дни будут дождливым. Чем сильнее и дольше он идет, тем дольше продлится мокрый период.

Сильно стрекочут кузнечики и цикады - к жаре.

Если до полудня были облака, но после обеда исчезли, то вторая половина июня будет солнечной.

Гроза сегодня предвещает богатый урожай в этом году.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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