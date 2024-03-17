Чем удобрить почву перед посадкой помидор и что положить в лунку при посадке рассады томатов, чтобы получить богатый урожай без "химии".

Посадка помидоров в открытый грунт или теплицу не требует каких-то особенных хлопот. Если вам удалось вырастить здоровую рассаду - считайте, что полдела сделано. Теперь важно, чтобы рассада прижилась - для этого перед посадкой удобряют почву, а также добавляют подкормку в лунки при высадке томатов. Рассказываем, что и как нужно делать.

Чем удобрить почву перед посадкой помидор

Грядки под помидоры можно готовить с осени, в зависимости от почвы вносят торф (если почва тяжелая) или доломитовую муку (если кислая) в количестве 350 г на 1 кв. м. Делают перекопку с перегноем или кмпостом (3 кг на 1 кв. м). Но если осенью удобрить не удалось, ничего страшного - это можно сделать и весной. Для этого грядку, за неделю до высадки рассады, можно пролить настоем птичьего помета (пропорции 1:20) - 0,5 л под настоя под каждое растение. Или же есть второй вариант - за 20 дней до посадки внести на грядку 300 г костной муки на 1 кв.м.

За сутки до высадки рассаду почву на грядке нелишне будет продезинфицировать: пролить слабым раствором марганцовки или настоем луковой шелухи (0,5 ведра шелухи залить кипятком и настоять 48 часов).

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Что нужно положить в лунку при посадке томатов

Опытные огородники советуют при высадке рассады в каждую лунку положить нехитрый набор "ингредиентов":

1 горсть золы (источник калия);

1 горсть толченой яичной скорлупы (источник кальция);

1 горсть луковой шелухи - она отпугивает вредителей.

Налейте в лунку немнго воды и посадите томаты. Такой подкормки помидорам хватит как минимум на две недели, чтобы перенести стресс после "переезда" и прижиться на новом месте.

Ранее мы рассказывали, что положить в лунку при посадке огурцов - простой рецепт натуральной подкормки.

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