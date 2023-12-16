Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

17 декабря по новому церковному календарю вспоминают пророка Даниила, а также еще трех святых - Анания, Назария и Мисаила. В народном календаре - Данилов день. О традициях праздника, запретах, народных приметах и кого почитают 17 декабря по старому стилю - рассказываем в материале.

17 декабря 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

17 декабря (30 декабря по старому стилю) - день памяти пророка Даниила и трех святых - Анания, Назария и Мисаила.

Даниил, Анания, Азария и Мисаил жили за 600 лет до Рождества Христова. Тогда Израиль завоевало Вавилонское царство, и практически всех жителей страны обратили в рабство. Знатные отроки Даниил, Анания, Азария и Мисаил тоже оказались среди пленников, но вавилонский царь Навуходоносор взял их к свому двору.

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При дворе юношей стали обучать халдейскому языку и различным наукам, однако те берегли память о своей родине. Предание говорит, что за это Господь даровал им мудрость, а Даниил получил дар прозорливости. Он умел толковать сны царя Навуходоносора - предсказал гибель Вавилона и пришествие Спасителя. По преданию, Даниил также убедил персидского царя Кира, который позже завоевал Вавилон, освободить иудеев от рабства.

В библию вошла книга пророка, где Даниил рассказал о чуде, которое случилось с его друзьями. Анания, Азария и Мисаил отказались поклониться идолу вавилонского бога Мардука и их за это бросили в пылающую печь. Но они продолжали молиться Богу, внезапно появился Ангел Господень и охладил пламя. Так все отроки остались невредимы.

Праздник 17 декабря по старому стилю - день памяти святой Варвары Илиопольской и мученицы Иулиании. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 4 декабря.

О чем говорят приметы на 17 декабря

По приметам дня смотрят, какой будет погода в дальнейшем:

ветер с востока - похолодает;

тихая и ясная погода - к вечеру жди мороза, а если день пасмурный - будет сильный снегопад;

мороз в этот день - к долгим холодам;

закат красный - это к потеплению.

В народном календаре 17 декабря - праздник Данилов день. Считалось также, что если в этот день выпадет иней, то через неделю должно потеплеть.

Что нельзя делать 17 декабря

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

вступать в споры, сквернословить, ругаться;

отказывать в помощи;

нарушать правила поста;

заниматься шитьем и рукоделием - можно получить травму.

По народным приметам в этот день не стоит жаловаться на судьбу и рассказывать кому-либо о своих неудачах - они будут сопровождать вас круглый год, а также опаздывать - можно пропустить свою удачу.

Что можно делать 17 декабря

В этот день можно пойти в храм или помолиться дома. У святых просят укрепить дух и веру, считается, что пророк Даниил также защищает от засухи, голода, эпидемий, нашествий врагов и братских междоусобиц.

Тем, кто соблюдает пост, в этот день можно есть горячую пищу с маслом, рыбу и немного вина. Ранее мы публиковали подробный календарь питания на Рождественский пост по дням.

По народным приметам в этот день нужно непременно положить в карман монету - верили, что тогда не будет проблем с деньгами.

17 декабря - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Петр, Иван, Никита, Николай, Даниил, Денис, Александр.

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