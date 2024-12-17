Народный праздник 17 декабря известен под названиями Данилов день, Даниил Зимоуказчик, Варварин день.

17 декабря издавна считается счастливым днём для женщинам. Но родителям маленьких детей сегодня нужно быть осторожными. Узнайте, какой сегодня праздник отмечают украинцы, что нельзя делать и как счастливо провести день.

Что отмечаем 17 декабря - праздник в Украине

На официальном уровне сегодня отмечается День работника исполнительной службы.

Верующие по новому стилю чтят пророка Даниила. По старому календарю вспоминают великомученицу Варвару. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 17 декабря отмечают христиане.

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Праздник сегодня считается опасным для маленьких детей, поэтому их родителям нужно быть осторожными. Не стоит оставлять малышей без присмотра и разрешать играть на улице без присутствия взрослых. Повышается риск детских заболеваний и различных неприятностей.

По давним приметам, 17 декабря нужно серьезно относиться ко снам. В эту ночь может присниться вещее или символическое сновидение, которое предупреждает об опасности. Если во сне услышали какой-то совет, то стоит к нему прислушаться.

По старому календарю отмечается Варварин день, который считается удачным для женского пола. Женщины в этот день отдыхали от уборки и работы по дому.

Святой Варваре молятся о женском счастье, семейном благополучии, легких родах. Матери просят крепкого здоровья и хорошего будущего для своих детей.

Кто родился 17 декабря - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Стрелец. Именинники этого дня активные, творческие, непоседливые. Склонны к необдуманным решениям, но благодаря хорошей интуиции редко ошибаются. Строги к себе и постоянно саморазвиваются.

Что нельзя делать 17 декабря

Не стоит сегодня примерять чужую одежду и обувь, а также пользоваться полотенцем другого человека, иначе на вас перейдут его проблемы.

Неудачный день для рукоделия, творчества, работы руками.

В праздник 17 декабря запрещено кричать на детей, бить их, сравнивать с другими и преуменьшать их достижения.

Опасный день для походов в горы, лес и другую дикую местность - высока вероятность заблудиться или встретить агрессивных диких зверей.

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