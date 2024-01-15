Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

16 января по новому церковному календарю православные поклоняются честным веригам апостола Петра. В народном календаре - Петр Полукорм. О традициях дня, приметах и что отмечают в церкви 16 января по старому стилю - рассказываем ниже.

16 января 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

16 января (29 января по старому стилю) - поклонение честным веригам (цепям) апостола Петра, которые по преданию со святого снял Ангел Господень.

Апостол Петр был учеником Иисуса Христа и братом Андрея Первозванного. Оба брата, как и их отец, занимались рыбалкой, и когда они ловили рыбу на Генисаретском озере (ныне Тивериадское), недалеко от Назарета, Спаситель призвал их в ученики.

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Петр - первоверховный апостол, он первым провозгласил Иисуса Сыном Божьим и Мессией. В Священном Писании сказано, что святой находился на горе Фавор с другими приближенными учениками и видел Преображение Господне. Когда Иисуса после тайной вечере в Гефсиманском саду арестовали, Петр, как и предсказывал Христос, до рассвета успел три раза отречься от него. Но вскоре раскаялся и был прощен. После Воскресения Иисуса Петр стал проповедовать и возглавил первую христианскую общину.

В 42 году н. э. император Ирод Агриппа велел схватить и заключить апостола Петра в темницу за проповедь о Христе. В тюрьме Петра сковали двумя железными цепями, но, как говорится, в книге "Деяния святых апостолов", ночью, накануне суда, Ангел снял с Петра цепи и вывел его из темницы. Христиане сохранили вериги как свидетельство о произошедшем чуде. Предание гласит, что к веригам приходили больные с различными недугами и, помолившись, получали исцеление.

В 67 году в Риме Петра снова схватили по приказу императора Нерона - правитель был вне себя, что апостол обратил в христианство двух его любимых жен. Тогда же Петра и казнили: по его просьбе его распяли на кресте головой вниз, так как апостол считал, что не достоин умереть такой же смертью, как Господь - головой к солнцу.

До V века вериги святого апостола Петра хранились в Иерусалиме, а потом их перенесли в Константинополь. Одну из цепей императрица Евдокия отправила в Рим, как дар своей дочери Евдоксии. Для святыни построили базилику, которая несколько раз перестраивалась, но сохранилась до наших дней. ее название - Сан-Пьетро-ин-Винколи, что означает святой Петр в веригах. Ежегодно вериги апостола Петра выносят на поклонение народу.

Праздник 16 января по старому стилю - день памяти великомученика Гордия Каппадокийского и пророка Малахия. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 3 января.

О чем говорят приметы на 16 января

По приметам дня смотрят, какой будет погода в ближайшее время:

месяц на небе ясный - будут сильные морозы;

какая погода 16 января - таким будет и март;

весь день идет снег - жди мороза;

солнце садится за тучами - к снегопаду.

В народном календаре 16 января - праздник Петр Полукорм. Свое название праздник получил потому, что в старину половина зимних запасов, в частности для домашних животных, к этому дню обычно заканчивалась.

Что нельзя делать 16 января

Есть несколько запретов этого дня - что сегодня нельзя делать:

ругаться;

злословить, сплетничать, осуждать;

обижать каких-либо животных;

отказывать в помощи.

По народным приметам в эту дату есть ряд запретов, связанных с домашними работами. Считается, что не стоит брать в руки острые предметы, похожие на зубы животных - есть риск пораниться. В то же время лениться и отлынивать от работы тоже нельзя: следует навести порядок в доме, кладовых, хлеву, пристройках. Также нельзя выбрасывать хлебные крошки - чтобы в будущем не голодать, их нужно скормить птицам.

В этот день на водоемах начинает ломаться лед, поэтому рыбакам нужно быть крайне внимательными и осторожными.

Что можно делать 16 января

У святителя Петра просят исцеления от тяжелых недугов, помощи в житейских проблемах и подсказать выход из тяжелых ситуаций. Также апостола считают покровителем домашнего скота и животных, поэтому в день памяти святого старались хорошо накормить их, убрать в клетках, хлеву и т. д.

В этот день нужно сделать ревизию домашних запасов, если нужно - пополнить их. По поверьям, на Петра-полукорма нужно хорошо потрудиться - все усилия принесут успех в делах в течение года.

16 января - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю у Ивана, Максима, Петра.

Ранее мы публиковали православный календарь на январь 2024 с праздниками по новому стилю.

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