Дата 16 января известна многими памятными событиями и праздниками.

Сегодняшняя дата известна многими интересными фактами и выдающимися событиями. Узнайте, какой праздник 16 января наступает в Украине и в мире, какие есть запреты и кто из знаменитостей родился в эту дату.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти мучеников Данакта, Спевсипа, Неона и Иовилы. Также верующие отмечают поклонение честным цепям апостола Петра. Согласно Библии, однажды Петра заключили в темницу во времена гонений на верующих и заковали цепями, однако ангел освободил его и вывел из тюрьмы. Эти оковы, по легенде, обладают целительной силой.

По старому стилю 16 января чествуют великомученика Гордия Каппадокийского и пророка Малахия. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечаются христиане и как лучше провести этот день.

Какой сегодня праздник в Украине

Официальных торжеств и национальных событий сегодня нет. Неофициально 16 января в Украине отмечается День памяти защитников Донецкого аэропорта или День Киборгов. Так называют героев, которые с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года удерживали Донецкий аэропорт против гораздо более численных противников.

В День памяти Киборгов вспоминают подвиг не только самих военных-добровольцев, но и всех медиков и волонтеров, которые им помогали. Также сегодня чтят память героев, которые погибли или попали в плен сепаратистов. Бои за Донецкий аэропорт доказали силу украинских воинов и породили фразу:

Киборги продержались. Не продержался бетон.

Из выдающихся украинцев сегодня родились писатели Сильвестр Яричевский и Анатолий Качан, композитор Людмила Юрина, скрипач Василий Попадюк, композитор Сергей Ярунский, футболист Андрей Русол.

Какой сегодня праздник в мире

В мире наступает сегодня праздник Международный день The Beatles. 16 января 1957 в Ливерпуле открылся клуб Cavern, где выступали на тот момент ещё никому не известные музыканты Джон Леннон, Джордж Харрисон, Пол Маккартни и Ринго Старр. В этот праздник фанаты The Beatles из всего мира отдают дань уважения легендарной группе и вспоминают вклад "битлов" в развитие музыки.

Также отмечаем 16 января праздник Международный день ледовара. Так называется профессия людей, которые заливают, прессуют и чистят лёд на катках и ледяных аренах. Без них не обходятся такие виды спорта, как хоккей или фигурное катание.

Другие всемирные праздники 16 января - День дракона, День горячей и острой еды, День свободы религий.

Из мировых знаменитостей в эту дату родились композитор Браян Фернехоу, режиссер Джон Карпентер, боксер Рой Джонс, модель Кейт Мосс, певица Алия.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен как Петр-полукорм. К этой дате у крестьян заканчивалась половина зимних припасов. Наши предки старались уменьшить порции корма для скота и экономнее расходовать дрова. Хозяйки наводили порядок в доме и убирались в хлеву.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник отмечают в народе, чтобы не нарушить его запреты. Сегодня нельзя пользоваться острыми предметами и разжигать огонь, поскольку возрастает риск ранений и ожогов. Запрещено обижать животных, а также участвовать в конфликтах.

В эту дату известны такие погодные приметы:

северный ветер предвещает продолжительные морозы;

большие белые облака на небе - к сильному снегопаду;

если во время заката небо покраснело, то ждите похолодания.

Погода 16 января в Украине будет с температурой около нуля и слабым ветром. В западных и восточных областях возможен снег.

У кого день ангела сегодня

По новому стилюДень ангела 16 января отмечают обладатели имен Иван, Максим, Петр, Симон, Ян, Леонилла, Неонила.

По старому стилю праздник 16 января наступает у Гордея, Ирины и Арины.

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