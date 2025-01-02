Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 3 января по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

3 января по новому церковному календарю вспоминают великомученика Гордия Каппадокийского и пророка Малахия. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю - рассказываем ниже.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского), его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 3 января (16 января по старому стилю) - день памяти мученика Гордия и пророка Малахия.

Видео дня

Гордий Каппадокийский был родом из христианской семьи. С детства он обучался разным наукам, а когда повзрослел, то пошел на военную службу. Там же решил строить карьеру, но когда начались гонения на христиан, то оставил службу и решил посвятить жизнь служению Господу.

Гордий отправился в пустыню и долгое время провел там в молитвах, а когда вернулся на родину, то стал проповедовать христианство. В 320 году он открыто выступил в защиту своей веры, и язычники арестовали Гордия. Мужчину пытались заставить отречься от веры, но безуспешно, поэтому его казнили.

***

Святой пророк Малахия жил за четыре столетия до Рождества Христова. Малахия принадлежит к числу малых библейских пророков и является одним из последних ветхозаветных предсказателей. "Печать пророков" - так называли его. Известно, что он был очень добрый и искренний, чем повергал в изумление других. Именно за это его и назвали Малахией - то есть, "Ангел", "Вестник".

Какой церковный праздник 3 января по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти мученицы Иулиании и святителя Петра, митрополита Киевского и всея Руси. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 3 января

По приметам дня судят, каким будет лето и погода в ближайшее время:

если в это время лежит много снега - лето будет урожайным;

снега мало и мороз - к засушливому и жаркому лету;

вороны сидят на верхушках деревьев - к морозам, а на земле - к оттепели.

В народе 3 января - праздник Гордеев день.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 3 января не следует ругаться и сквернословить, ссориться, осуждать кого-либо, желать зла, лениться, отказывать в помощи. Церковь порицает жадность, зависть, сплетни, месть.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: нельзя хвастаться ни своим благополучием и богатством, ни здоровьем, ни детьми и их успехами, считалось, что все Гордей отнимет. Также не стоит вкладывать деньги и начинать какие-либо новые дела.

Что можно делать 3 января

В православный праздник сегодня обращаются к святым Гордию и Малахию - считается, что они помогают людям, страдающим тяжелыми болезнями, эпилепсией, одержимостью нечистой силой, поэтому у святых просят защиты от недугов.

В старину, по поверьям, это время считалось опасным из-за разгула нечистой силы, поэтому день старались провести в домашнем кругу. Также в этот день принято ходить в баню. Хозяйкам нужно приготовить сырники - считается, что они привлекут счастье в дом.

Кто отмечает день ангела 3 января

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Ирина, Гордей, Василий.

По старому стилю день ангела у Леонтия, Михаилы, Никиты, Петра, Прокопа, Сергея, Ульяны.

Вас также могут заинтересовать новости: