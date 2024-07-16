Народный праздник 16 июля известен под названиями Финогеев день, Финогеевы зажинки, Маковый день, Мокий и Демид.

Православная церковь Украины 16 июля по новому стилю чтит память священномученика Афиногена, мученика Павла, а также мучениц Валентины и Юлии. По старому стилю в праздник сегодня вспоминают мучеников Мокия и Марка.

В этот народный праздник на полях сеяли поздний мак, а из раннего собирали маковые зерна. Они в давние времена считались мощным оберегом от нечисти и зла. Их носили на шее в мешочке для самозащиты или рассыпали по дому. Из мака готовили начинку для пирогов и рулетов. Также маковые зерна добавляли в корм домашнему скоту и птицам.

Крестьяне народный праздник 16 июля проводили на полях. В самом разгаре была жатва. Работали в основном ранним утром и вечером, чтобы не попасть под дневное жгучее солнце. Первый собранный сноп сена украшали лентами и цветами, и хранили отдельно от остальных. Во время работы крестьяне затыкали за пояс колоски, чтобы спина меньше болела.

Видео дня

В середине июля начиналась самая знойная пора, когда солнце представляет большую опасность. Полученные солнечные ожоги и тепловые удары наши суеверные предки связывали с проделками полевых духов.

Праздник 16 июля считается удачным для свадьбы, а молодоженам для счастливого брака нужно съесть каравай из зерна нового урожая.

16 июля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Рак. Именинники этого дня умные, талантливые, при этом скромные и скрытные. Они не очень уверены в себе и постоянно сомневаются в принятых решениях. Стремятся к самореализации, признанию со стороны общества. Рожденные 16 июля люди любят животных и природу, но не очень ладят с людьми.

Что нельзя делать 16 июля

Неудачный день для далеких путешествий и длительных поездок.

Воздержитесь от крупных покупок - они не принесут вам счастья.

Повышается риск ожогов, ранений и различных травм. Нельзя сегодня торопиться, нарушать технику безопасности, неосторожно обращаться с острыми предметами.

День не подходит для рыбалки и охоты.

Приметы погоды 16 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Комары и мошки летают стаями - к дождю или влажной погоде.

Если уродилось много щавеля, то зима будет суровой, а если много калины - суровой.

Водяные лилии закрыли цветки - к дождю.

В полях появилось много мышей - к ранней и затяжной зиме.

Пауки усиленно плетут паутину на улице - в ближайшие дни дождей не будет.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

Вас также могут заинтересовать новости: