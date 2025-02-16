Дата 16 февраля известна несколькими торжествами и народными обычаями.

В сегодняшнюю дату Украина отмечает большое торжество, а верующие молятся об исцелении. Узнайте, какой праздник 16 февраля наступает в мире, кто из известных людей родился сегодня и как благополучно провести этот день.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти пресвитера Памфила и ещё 11 мучеников. По старому стилю верующие чтят праведных старцев Анну Пророчицу и Симеона Богоприимца. В другой статье мы подробно рассказывали о том, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан и какие у него есть приметы.

Какой сегодня праздник в Украине

Профессиональный праздник сегодня в Украине - День военного журналиста. В этот день принято поздравлять людей, которые рискуют своими жизнями, чтобы передать достоверную информацию из зоны боевых действий. Именно благодаря журналистам мир узнал о многих военных преступлениях РФ.

Видео дня

Также в эту дату отмечается молодой государственный праздник День единения 2025, учрежденный Владимиром Зеленским в 2022 году. Цель этого торжества - призвать украинцев к сплочению и отбросить разногласия ради победы.

Из выдающихся украинцев в эту дату родились оперный певец Семен Гулак-Артемовский, ученый Исидор Шараневич, актриса Ефросиния Зарницкая, археолог Николай Макаренко, писатель Василий Королив.

Какой сегодня праздник в мире

На международном уровне отмечают 16 февраля праздник Всемирный день китов. Цель праздника - привлечь внимание мира к проблеме вымирания китов из-за загрязнения океанов.

Другие известны сегодня праздники - День холангиокарциномы, День заботы о приемных детях, День миндаля, Всемирный день логистики, День независимости Литвы.

Из мировых знаменитостей 16 февраля родились ученый Пьер Бугер, психолог Фрэнсис Гальтон, ученый Эрнст Геккель, режиссер Джон Шлезингер, музыканты Ice-T и The Weeknd.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названиями Памфил и Починки. В этот день святому Памфилу молятся об излечении болезней, покровительстве в трудных делах, успокоении душевных тревог.

Крестьяне начинали готовиться к весеннему посевному сезону: чинили и точили огородный инвентарь, проращивали семена, высаживали рассаду. По приметам, у ответственного хозяина будет хороший урожай, а кто поленится, тот всё потеряет.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник наступает в народе, чтобы знать о его запретах. В сегодняшнюю дату нельзя начинать новые дела, переезжать и трудоустраиваться - всё новое обречено на провал. Запрещено лениться, иначе в хозяйстве не будет достатка. Также не стоит одалживать деньги.

Известны такие погодные приметы этого дня:

если потеплело, то до конца зимы ещё ударят морозы;

выпал снег - к прохладному лету;

утром громко кричат грачи и вороны - к морозу;

сильный ветер дует - мартовским заморозкам.

Погода 16 февраля будет пасмурной и с температурой немного ниже нуля. Осадков не ожидается.

У кого день ангела сегодня

День ангела 16 февраля по новому стилю наступает у Ивана и Касьяна.

По старому стилю праздник 16 февраля отмечают обладатели имен Адриан, Владимир, Вольдемар, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Симон, Тимофей, Ян, Анна.

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