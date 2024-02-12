Какой церковный праздник отмечают 13 февраля по новому и старому стилю, запреты дня и у кого именины.

13 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают преподобного Мартиниана. В народе - Мартынов день. За что почитают святого, запреты и приметы дня и что отмечают в православной церкви 13 февраля по старому стилю - рассказываем в материале.

13 февраля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

13 февраля (26 февраля по старому стилю) - день памяти Мартиниана Кесарийского, или Мартиниана Палестинского, который жил в IV-V веках.

Преподобный Мартиниан жил в Палестине. В юности он покинул город и 25 лет провел отшельником в пустыне, где прославился своими чудесами - к праведнику стали приходить люди за советами и наставлениями. Тогда Мартиниан наше уединение на необитаемом скалистом острове. Лишь изредка к нему приплывал корабельщик с провизией, а Мартиниан отдавал взамен плетенные им корзины. Однажды в шторме у острова разбился корабль, спаслась только девушка по имени Фотиния или Светлана. Мартиниан ей помог, показал и рассказал, как он живет, благословил и бросился в море. По преданию два дельфина помогли Мартиниану доплыть до суши. Фотиния же отказалась от предложения корабельщика вернуться в город и стала вести на острове добродетельную жизнь в молитве и строгом посте. Мартиниан много странствовал и мирно скончался на службе в храме.

Видео дня

Праздник 13 февраля по старому стилю - день памяти святителя Никиты, затворника Киево-Печерского.

О чем говорят приметы на 13 февраля

В народном календаре 13 февраля - праздник Мартынов день, или Светлый день. По его погоде предсказывали весну:

птицы звонко поют - тепло рано наступит;

пасмурная и холодная погода - будет дождливый сезон;

морозная погода - лето будет засушливым.

Считается, что если в этот день снег тает, то весна будет теплая.

Что нельзя делать 13 февраля

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ругаться, выяснять отношения и лениться.

Народные приметы не советуют женщинам заниматься рукоделием - вышивать, шить, вязать, прясть, иначе можно заработать проблемы со зрением. Также не стоит в этот день принимать поспешных решений и делать большие покупки.

Что можно делать 13 февраля

Святому Мартиниану молятся о хорошем зрении, также он считается укротителем блудных страстей и покровителем семьи - святого просят уберечь от невзгод и неверности.

По народным приметам в Мартынов день нужно хорошенько поработать - убрать в доме, а также очистить голову от дурных мыслей и не думать о плохом.

13 февраля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Анна, Артемий, Василий, Вера, Владимир, Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Мартин, Михаил, Николай, Павел, Светлана, Тимофей.

Ранее мы публиковали церковный календарь на февраль 2024 с праздниками на каждый день по новому стилю.

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