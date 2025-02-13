Узнайте, что можно и запрещено делать 13 февраля по народным приметам.

Сегодняшний день является датой нескольких профессиональных и кулинарных торжеств. Узнайте, какой праздник 13 февраля наступает в мире и в Украине, что строго запрещено делать и какие известны приметы о погоде.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти преподобного Мартиниана Кесарийского. Ему молятся, чтобы уберег от блудных страстей и супружеской неверности. По старому стилю верующие чтят затворника Никиту Киево-Печерского. Читайте в другом нашем материале подробности о том, какой сегодня церковный праздник наступает у православных.

Какой сегодня праздник в Украине

Верующие отмечают праздник сегодня в Украине - День святого Константина Острожского, киевского воеводу и основателя одноименной академии, который за свои достижения был причислен к лику святых.

Видео дня

Из известных украинцев в эту дату родились химик Лев Писаржевский, певица Мария Литвиненко-Вольгемут, кинорежиссер Виктор Иванов, актер Лев Перфилов, писатель Богдан Жолдак

Какой сегодня праздник в мире

В мире отмечается 13 февраля праздник Всемирный день радио, утвержденный по инициативе ЮНЕСКО. Его цель - подчеркнуть значимость и увеличить престиж этого метода коммуникации.

Ещё одно торжество этого дня - Международный день женской дружбы. Он учрежден с целью доказать, что искренняя дружба между женским полом действительно существует. В День подруг принято обмениваться подарками.

Другие известные сегодня праздники - Международный день шаурмы, День рождения кинокамеры, Международный день презерватива, День интернет-друзей, День принятия себя.

Из выдающихся мировых личностей 13 февраля родились экономист Томас Мальтус, писатель Жорж Сименон, физик Уильям Шокли, музыканты Роберт Дэйсли и Робби Уильямс.

Что за праздник сегодня по народному календарю

У украинцев праздник сегодня известен под названием Мартын Светлый. Наши предки считали его переломом зимы и весны. Крестьяне уже готовились к потеплению и чинили телеги, чтобы пересесть на них с саней.

По давним приметам, в этот день следует хорошо потрудиться и закончить начатые дела, а также выполнить данные обещания. У трудолюбивого человека весь оставшийся год пройдет благополучно.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно знать, какой сегодня праздник наступает в народе, чтобы не нарушить его запреты. В этот день нельзя лениться, принимать поспешные и важные решения. Также не стоит заниматься рукоделием (вязать, вышивать, шить), иначе ухудшится зрение.

В эту дату существуют следующие погодные приметы:

ночной снег предвещает снежный остаток февраля;

если усилился ветер, то ждите метели;

выпал снег - скоро потеплеет;

утром громко поют птицы - к ранней весне.

Погода 13 февраля будет сухой и с небольшими заморозками. В центральных и западных областях будет солнечно.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю День ангела 13 февраля отмечают Артем, Василий, Владимир, Вольдемар, Гавриил, Евгений, Иван, Леонтий, Мартин, Михаил, Николай, Павел, Семен, Степан, Тимофей, Ян, Анна, Арина, Вера, Зоя, Ирина, Светлана, Фотиния.

По старому стилю праздник 13 февраля наступает для обладателей имен Афанасий, Виктор, Иван, Илья, Никита, Ян.

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