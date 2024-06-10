Какой церковный праздник отмечают 11 июня по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

11 июня православные верующие по новому церковному календарю вспоминают апостолов Варфоломея и Варнаву. Также сегодня - день памяти иконы Божией Матери "Достойно есть" (Милующая). В народе день получил название Варфоломеев. О традициях и приметах 11 июня и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - в материале.

11 июня 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, и даты православных праздников с фиксированной датой (непереходящие праздники) сместились на 13 дней раньше. Однако часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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11 июня по новому календарному стилю (24 июня - по старому) - день памяти апостолов Варфоломея и Варнавы, иконы Божией Матери "Достойно есть" (Милующая).

Апостол Варфоломей был родом из Каны Галилейской, он одним из первых стал последователем Христа. После Вознесения Господня Варфоломей вместе с другими апостолами отправился с проповедями в Сирию и Малую Азию. Благодаря ему многие язычники приняли христианскую веру. В то же время самому Варфоломею пришлось вынести немало гонений - его хотели казнить в городе Иераполе (сейчас город Памуккале в Турции), но этой участи удалось избежать. После этого апостол ушел в Индию - там он перевел Евангелие от Матвея на местный язык и обратил в веру многих язычников. В Армении Варфоломей исцелил дочь царя Полимия и в знак благодарности царь, его семья и приближенные, а также жители десяти городов крестились.

Язычникам не нарвилось то, что делает Варфоломей, и в городе Альбане (ныне Баку) апостола схватили и все-таки казнили.

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Апостол Варнава родился на Кипре и был одним из семидесяти учеников Христа. Апостол проповедовал в Малой Азии, у себя на Кипре и в Италии. Но на родине против него восстали иудеи - они побили святого камнями до смерти. Христиане тайно похоронили Варнаву, а со временем о месте захоронения забыли, пока там не стали происходить чудеса исцеления. Мощи святого нашли и построили на этом месте храм.

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Икона Божией Матери "Достойно есть" имеет удивительную историю. По преданию, как-то в конце X века, в Карейском монастыре инок совершал всенощную службу перед иконой Божией Матери "Милующая". Тут к нему в келию кто-то постучал - это оказался незнакомый монах, и он попросился вместе совершить молитвенные песнопения. Когда начали величать Богородицу, то инок запел "Честнейшую Херувим…". И тогда незнакомец сказал, что у них Ее сначала величают по-другому, а именно:

Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего.

И лишь потом поют "Честнейшую Херувим…". Инок попросил записать молитву, но, к содалению, не нашлось ни бумаги, ни пера. Тогда монах написал ее на камне, а азтем сказал, что он - архангел Гавриил, и исчез.

После этого образ "Милующая" перенесли в соборный храм Успения Пресвятой Богородицы в Карье и поставили в алтаре, второе название иконы - "Достойно есть". Плиту с написанной архангелом Гавриилом молитвой перенесли в Константинополь (сейчас Стамбул).

Церковный праздник 11 июня по старому стилю

11 июня по старому календарному стилю - день памяти святителя Луки исповедника, архиепископа Симферопольского, мученицы Феодосии девы, Тирской.

О чем говорят приметы на 11 июня

По приметам дня судят, какой будет погода в ближайшее время и летом:

теплая ночь - лето выдастся жарким;

утром солнце в тучах - после обеда жди дождь;

туман виден над водой с утра - к хорошему урожаю грибов;

гром в этот день - можно собираться на рыбалку.

В народном календаре 11 июня - Варфоломеев день или Варнава Земляничник, так как в это время обычно начинали собирать лесную землянику.

Что нельзя делать 11 июня

11 июня, как и в другой день, церковь не приветствует ссоры, клевету и сплетни, жадности, зависти, отчания, уныния.

По народным приметам в этот день категорически запрещено ссориться супругам - счастье спугнете, нельзя брать и давать деньги в долг - год будешь ходить в долгах, а также делать крупные покупки.

Что можно делать 11 июня

Перед образом Богородицы "Достойно есть" можно просить помощи в любых делах. Часто обращаются с покаянием в страшных грехах - считается, что именно образ "Милующей" поможет получить милость Божью.

В день Варфоломея и Варнавы важно помириться с теми, с кем в ссоре, попросить прощения лично или позвонить. Считается, что этот поступок принесет в жизнь благодать. Также 11 июня хорошо сделать уборку в доме - избавляясь от мусора и ненужного, можно привлечь удачу и богатство.

11 июня - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Варнава, Варфоломей, Ефрем.

По старому стилю именины у Александры, Андрея, Ивана, Луки, Марии, Федота.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июнь 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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