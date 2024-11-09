Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 10 ноября по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

10 ноября по новому церковному календарю чтут память апостолов от 70-ти - Иродиона, Ераста, Олимпа, Сосипатра, Куарта и Тертия. Рассказываем о традициях, приметах и запретах этого дня, а также какой церковный праздник сегодня по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих придерживаются старого стиля (юлианского) - сохранение его остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 10 ноября по новому календарю (23 ноября по старому) - день памяти апостолов от 70-ти, в том числе Ераста и Родиона.

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Апостолы Иродион, Ераст, Олимп, Сосипатр, Куарт и Тертий жили в I веке. Они были избраны в число апостолов от 70-ти. Сведений об их жизни, как и о многих раннехристианских святых, сохранилось мало.

Известно, что Сосипатр Иконийский был епископом Иконии, проповедовал на острове Керкире (Корфу). Сосипатра заключали в тюрьму и хотели казнить, но апостол оставался невредим и продолжал проповедовать. По преданию, однажды он воскресил сына правителя острова. Сам апостол умер в глубокой старости.

Об апостоле Олимпе известно, что он был казнен в Риме. Апостола Куарта лишь раз упоминает Павел в послании к римлянам. Согласно преданию, Куарт был епископом Бейрута - там он и умер, но прежде обратил в веру немало язычников. Тертий был родом из Коринфа и есть версия, что он переписывал послание Павла с оригинала и делал перевод на греческий. Ераст был учеником апостола Павла и какое-то время они вместе с Павлом были в Иерусалиме, а позже Ераст стал епископом Панеадским в северной Палестине.

Апостол Иродион был епископом в городе Параса и распространял христианство среди язычников. Иродион погиб в Риме вместе с апостолами Петром и Павлом.

Какой церковный праздник 10 ноября по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святой Параскевы Иконийской и преподобного Иова Почаевского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю - что можно и нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 10 ноября

По приметам этого дня можно узнать погоду на ближайшее время:

листья с вишни еще не опали - тепло продержится долго;

туман с утра - будет потепление;

круг возле луны - жди бурю;

увидели белку в этот день - к теплой погоде.

В народном календаре 10 ноября - праздник Ераста и Родиона. Считается, что с этого дня начинаются настоящие морозы, но при нынешнем потеплении климата так происходит не всегда.

Что нельзя делать сегодня, 10 ноября

В церковный праздник 10 ноября, как и в любой другой день, церковь не одобряет лжи, жадности, лени, зависти. Не следует ругаться, устраивать склоки, отказывать в помощи.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не следует делать уборку и выносить мусор, чтобы не вынести из дома достатка. Не советуют приметы также отправляться в дальнюю дорогу - она из-за погоды может быть плохой.

Что можно делать 10 ноября

В православный праздник сегодня в молитвах к святым апостолам просят об укреплении духа и веры, о помощи в трудных ситуациях и решении проблем.

В этот день наши предки освящали в храмах хлеб и соль, ими кормили также домашний скот, чтобы он благополучно перенес зиму. Есть поверье, что если таким хлебом с солью угостить того, с кем вы давно не в ладах, то вскоре помиритесь.

На Родиона и Ераста принято помогать нуждающимся и нищим: делиться едой и одеждой. Считается, что такие люди - ближе к Господу, и если они помолятся за благодетелей, то эти молитвы точно будут услышаны.

Кто отмечает день ангела 10 ноября

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Алексей, Борис, Денис, Иван, Константин, Михаил, Николай, Орест, Пётр, Прокофий, Родион, Эраст, Анна, Ольга.

По старому стилю день ангела у Анны, Афанасия, Наума, Степана, Терентия, Тимофея, Николая, Ивана, Максима, Арсения.

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