7 августа - 219-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 146 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 25 июля Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются День замка из песка, День профессионального оратора, День особенно нелепой упаковки, Международный день алопеции.

В Канаде - День еды, в США - День благодарности налогоплательщикам, День клоуна, День маяка, День медовухи, День малины со сливками, День ямайских пирожков, День диск-гольфа, День военной награды "Пурпурное сердце", День пляжной вечеринки, День горчицы, в Кот-д`Ивуаре - День независимости, в Индии - День ручного ткацкого станка, в Колумбии - Годовщина битвы при Бояка, в Австралии - День работников по уходу за престарелыми людьми.

Памятные даты 7 августа, годовщины и события

В 1932 году в СССР за кражу государственной и коллективной собственности в крупных размерах была введена смертная казнь - "закон о трех колосках". Инициатива принятия закона исходила исключительно от Сталина. Как только документ вступил в силу, начались репрессии. Всего, по неофициальным данным, по "закону о трех колосках" за 1932-1939 годы было осуждено 183 тысячи человек.

Читайте также"Клянусь, если б знал - уехал бы из страны": Комаровский резко раскритиковал "языковые нормы" в УкраинеВ 1968 году в Лондоне толпа демонстрантов, протестующих против притеснений украинских поэтов и писателей, забросала камнями посольство СССР.

В 1970 году состоялся первый компьютерный шахматный турнир.

В 1974 году французский уличный канатоходец Филипп Пети прошел по канату, натянутому между Северной и Южной башнями-близнецами Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Этот трюк больше никто не повторял.

В 1983 году - в эпоху правления в СССР Андропова - было принято постановление ЦК КПСС "Об укреплении социалистической трудовой дисциплины", предусматривавшее наказания за выпуск брака, прогулы и опоздания на работу, пьянство на рабочем месте. Самым характерным примером его претворения в жизнь, ставшим приметой андроповской эпохи, были массовые облавы на посетителей магазинов и кинотеатров в дневное время.

В 1993 году в Лондоне впервые был открыт для посещения туристами Букингемский дворец.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 7 августа чтит память святой Анны, матушки Девы Марии и бабушки Иисуса Христа. Другие названия праздника: "Анна Холодная", "Зимоуказница". По этому дню предсказывали время наступления и характер будущей зимы. 7 августа также отмечали свой праздник странники.

Что сегодня нельзя делать

Не выходите ночью на улицу - можете встретить нечисть. Постарайтесь ни с кем не ругаться - долго не помиритесь.

Приметы на 7 августа

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

утро холодное - зима будет морозной;

какая погода до обеда - такой будет зима до декабря, после обеда - после декабря;

дождь - зима будет снежная и теплая;

много желудей - к теплой зиме;

муравьи начинают увеличивать муравейники - зима будет суровой.

Именины 7 августа

Именины у Анны, Макария, Николая и Александра.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева