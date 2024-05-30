Праздник 30 мая - Международный день феминизма Всемирный день сока, День желтых от одуванчиков носов, Всемирный день борьбы против астмы и аллергии, День памяти святой Жанны Д’Арк.
- Какой сегодня праздник в мире и в Украине
- Важные даты в истории 30 мая
- Какой сегодня церковный праздник
- Какой сегодня праздник - что нельзя делать 30 мая
30 мая - 150-й день года (151-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 215 дней.
Какой сегодня праздник в мире и в Украине
30 мая праздник отмечается далеко не один - посмотрите, что встречают сегодня в разных уголках планеты:
- День креативности, День поливания цветов - США.
- День посадки деревьев - Гондурас.
- Праздник урожая - Малайзия.
- День приемных родителей - Польша.
- День образования государства - Хорватия.
- День скаута - Мальдивы.
- День картофеля - Перу.
- День матери - Никарагуа.
- День Канарских островов - Испания.
Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - граждане нашей страны отмечают День степи. Эта дата создана, чтобы подчеркнуть важность и уникальность украинской степи.
Важные даты в истории 30 мая
- 1431 - в Руане сожжена Жанна д’Арк.
- 1498 - начало третьей экспедиции Христофора Колумба.
- 1593 - под Лондоном в стычке в трактире погиб английский поэт Кристофер Марло (есть версия, что на самом деле он сбежал и стал писать под именем "Вильям Шекспир").
- 1631 - первый выход La Gazette - первой французской газеты.
- 1896 - в Нью-Йорке официально зафиксировано первое в истории дорожно-транспортное происшествие: автомобиль Генри Уэллса из Спрингфилда столкнулся с велосипедом Ивлина Томаса. У велосипедиста оказалась сломана нога.
- 1922 - в Вашингтоне торжественно открыт Мемориал Линкольну.
- 1982 - шестнадцатым членом НАТО стала Испания (первая страна со времени вступления ФРГ в 1955 году).
Какой сегодня церковный праздник
Православные верующие по новому календарю ПЦУ отмечают 30 мая праздник - день памяти апостола Андроника и других с ним. По старому стилю христиане отмечают Дeнь пaмяти cвятитeля Cтeфaнa Кoнcтaнтинoпoльcкoгo.
Католики чтут память святого Фердинанда Кастильского и отмечают праздник Тела и Крови Христовых.
Какой сегодня праздник - что нельзя делать 30 мая
В старину наши предки верили в приметы этого дня - считалось, что если сегодня приготовить блюда из картофеля и всей семьей их употребить, то можно привлечь благополучие. Также 30 мая можно высаживать перцы, баклажаны и помидоры.
Народные приметы погоды 30 мая:
- каркают вороны - скоро похолодает;
- дует северный ветер - лето будет холодным;
- сухая весна - лето окажется дождливым, а осень - ранней.
Категорически запрещают приметы на 30 мая гулять на улице поздно вечером, если высаживали растения - урожай не будет богатым. Нельзя есть кашу, сухари или макароны - будут проблемы с пищеварением. Также не стоит пить алкоголь, иначе можно стать заложником нечистой силы.