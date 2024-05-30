В эту дату отмечается Международный день феминизма и Всемирный день сока.

Праздник 30 мая - Международный день феминизма Всемирный день сока, День желтых от одуванчиков носов, Всемирный день борьбы против астмы и аллергии, День памяти святой Жанны Д’Арк.

30 мая - 150-й день года (151-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 215 дней.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

30 мая праздник отмечается далеко не один - посмотрите, что встречают сегодня в разных уголках планеты:

Видео дня

День креативности, День поливания цветов - США .

. День посадки деревьев - Гондурас .

. Праздник урожая - Малайзия .

. День приемных родителей - Польша .

. День образования государства - Хорватия .

. День скаута - Мальдивы .

. День картофеля - Перу .

. День матери - Никарагуа .

. День Канарских островов - Испания .

Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - граждане нашей страны отмечают День степи. Эта дата создана, чтобы подчеркнуть важность и уникальность украинской степи.

Важные даты в истории 30 мая

1431 - в Руане сожжена Жанна д’Арк.

1498 - начало третьей экспедиции Христофора Колумба.

1593 - под Лондоном в стычке в трактире погиб английский поэт Кристофер Марло (есть версия, что на самом деле он сбежал и стал писать под именем "Вильям Шекспир").

1631 - первый выход La Gazette - первой французской газеты.

1896 - в Нью-Йорке официально зафиксировано первое в истории дорожно-транспортное происшествие: автомобиль Генри Уэллса из Спрингфилда столкнулся с велосипедом Ивлина Томаса. У велосипедиста оказалась сломана нога.

1922 - в Вашингтоне торжественно открыт Мемориал Линкольну.

1982 - шестнадцатым членом НАТО стала Испания (первая страна со времени вступления ФРГ в 1955 году).

Какой сегодня церковный праздник

Православные верующие по новому календарю ПЦУ отмечают 30 мая праздник - день памяти апостола Андроника и других с ним. По старому стилю христиане отмечают Дeнь пaмяти cвятитeля Cтeфaнa Кoнcтaнтинoпoльcкoгo.

Католики чтут память святого Фердинанда Кастильского и отмечают праздник Тела и Крови Христовых.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 30 мая

В старину наши предки верили в приметы этого дня - считалось, что если сегодня приготовить блюда из картофеля и всей семьей их употребить, то можно привлечь благополучие. Также 30 мая можно высаживать перцы, баклажаны и помидоры.

Народные приметы погоды 30 мая:

каркают вороны - скоро похолодает;

дует северный ветер - лето будет холодным;

сухая весна - лето окажется дождливым, а осень - ранней.

Категорически запрещают приметы на 30 мая гулять на улице поздно вечером, если высаживали растения - урожай не будет богатым. Нельзя есть кашу, сухари или макароны - будут проблемы с пищеварением. Также не стоит пить алкоголь, иначе можно стать заложником нечистой силы.

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