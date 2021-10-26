26 октября - 299-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 66 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 13 октября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Праздник приятных неожиданностей, Всемирная ночь воя на луну, День интерсекс-людей.

В Азербайджане - Праздник граната, в США - День дислокации, День мула, День борьбы с финансовыми преступлениями, День штата Теннесси, День пирога с фаршем, День тыквы, День куриного стейка, в Греции, Румынии, Болгарии - День святого Дмитрия Солунского, в Тунисе - День инженера, в Бенине - День вооружённых сил, на Мали - Праздник "крещения" пророка, на Острове Кука - День Евангелия, в Индии - День присоединения, в Австрии - День республики.

Памятные даты 26 октября, годовщины и события

В 1856 году открылась железная дорога Монреаль - Торонто.

В 1861 году немецкий изобретатель Филипп Рейс во Франкфурте продемонстрировал свое изобретение, которое он назвал телефоном.

В 1863 году в Лондоне была основана Английская футбольная ассоциация - первый в мире футбольный союз.

Читайте также2022 год: високосный или нет, чего ждать от этого годаВ 1864 году во Франции и Англии Н. Телешову был выдан патент на проект пассажирского самолета с паровым двигателем и воздушным винтом.

В 1892 году был спущен на воду исследовательский корабль Нансена "Фрам".

В 1900 году в Нью-Йорке была открыта первая линия метрополитена.

В 1956 было образовано Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

В 1962 году правительства Великобритании и Франции подписали соглашение о совместном создании сверхзвукового пассажирского самолета - "Конкорд".

В 1965 году в Букингемском дворце участникам группы "The Beatles" были вручены ордена Британской империи "за выдающийся вклад в дело процветания Великобритании".

В 1999 году по предложению английского премьер-министра Тони Блэра лорды, заседающие в верхней палате парламента по праву рождения, проголосовали за отмену этого права, уничтожив тем самым одну из основ британского парламентаризма - право лордов на наследование кресла, существовавшее почти 800 лет.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 26 октября чтит икону Иверской Божьей Матери. Ей молились об избавлении от различных напастей, об утешении в бедах, от пожара, о приумножении плодородия земли. Иверская икона Божьей Матери, которая находится на Афоне, прославилась своими чудесами. Другие названия праздника: "Карп", "Злата", "Злата-онучница", "Банное обиходье".

Что сегодня нельзя делать

Если пойдете в баню, ни в коем случае не заходите с нательным крестом. В целом, день тяжелый, вас могут обмануть. Не выставляйте себя на показ и не разговаривайте с малознакомыми людьми. Также желательно не гадать. Будьте осторожнее - 26 октября очень легко заболеть.

Приметы на 26 октября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

тусклая и серая заря, а ветра нет - день будет теплым и ясным;

темно-синее небо - к осадкам;

петухи вечером вдруг начали кричать - к пасмурной погоде.

Именины 26 октября

Именины у Вениамина, Златы, Карпа, Никиты, Дмитрия и Люциана.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева