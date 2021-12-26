26 декабря - 360-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 5 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 13 декабря Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются День подарков, Международный день крупье.

В США - День нытика, День карамельной трости, День благодарственного письма, Фестиваль "Кванза", в Намибии - День семьи, в Болгарии - День отца, в Ирландии - День крапивника, на Соломоновых островах - День благодарения, в Словении - День независимости и единства, в ЮАР - День доброй воли, на Багамских островах - Карнавал "Джункано".

Памятные даты 26 декабря, годовщины и события

26 декабря 1783 года состоялась презентация парашюта. История следующая: в 1783 году французский физик Луи Себастьян Ленорман усовершенствовал известный уже более ста лет парашют Фауста Верначио, сделав его не только более надежным, но и более красивым. Парашют Ленормана представлял собой жесткий конусообразный купол, сшитый из полотна и для уменьшения воздухопроницаемости оклеенный изнутри бумагой, со спускающимися от периметра стропами, которые крепились к сидению, сплетенному из ивовых прутьев. 26 декабря 1783 года Ленорман прыгнул с крыши дома в Париже. Прыжок удался. Ободренный успехом, он вторично прыгнул уже со шпиля обсерватории в Мольпелье.

Читайте такжеВсе про Новый год 2022 для вашего образа: счастливые оттенки по знаку ЗодиакаА первый в истории полет с парашютом совершил соотечественник Ленормана, воздухоплаватель Бланшар. 3 июня 1785 года он поднялся с Марсова поля в Париже на воздушном шаре и сбросил с него на парашюте собаку. Пес невредимым опустился на землю. Начало применения парашюта для спасения человеческой жизни положил французский воздухоплаватель Гарнерен. 22 октября 1797 года он поднялся на воздушном шаре в парке Монсо. Достигнув высоты 700 метров, он обрезал веревку, соединяющую его парашют и корзину с аэростатом. Аэростат разорвался, и парашют, под которым висел Гарнерен, стал быстро опускаться. Опустившись в поле, Гарнерен сел на лошадь и вернулся в парк Монсо, где был встречен ликующей публикой. На своем примитивном парашюте Гарнерен прыгал еще несколько раз, затем обучил этому искусству своих близких. К примеру, его племянница Елизавета Гарнерен совершила около 40 парашютных прыжков, и стала первой в мире парашютисткой.

В 1898 году французские химики Пьер и Мария Кюри обнаружили, что отходы, остающиеся после выделения урана из урановой руды (урановая смолка, добывавшаяся в чешском городе Иоахимсталь), более радиоактивны, чем чистый уран. Из этих отходов супруги Кюри после нескольких лет интенсивной работы выделили два сильно радиоактивных элемента: полоний и радий. 26 декабря 1898 года во французской Академии наук Кюри сделали первое сообщение об открытии радия.

В 1902 Кюри и Андре Дебьерн выделили чистый радий путем электролиза хлорида радия на ртутном катоде и последующей дистилляции в водороде. Выделенный элемент представлял собой изотоп радий-226, продукт распада урана-238. За открытие радия и полония супруги Кюри получили Нобелевскую премию. Получить чистый радий в начале 20 века стоило огромного труда. Мария Кюри трудилась 12 лет, чтобы получить крупинку чистого радия. Чтобы получить всего 1 г чистого радия, нужно было несколько вагонов урановой руды, 100 вагонов угля, 100 цистерн воды и 5 вагонов разных химических веществ.

Читайте такжеВидео поздравление с Новым годом 2022: подборка красивых открытокВ 1939 году произошло землетрясение в турецком городе Эрзинджан, которое унесло жизни около 39 тысяч человек.

В 1946 году в Лас-Вегасе открылся отель "Фламинго", построенный знаменитым гангстером Багси Сигелем. С этого дня началось превращение Лас-Вегаса в мировую столицу игорного бизнеса.

В 2003 году произошло землетрясение в иранском Баме с магнитудой 6,7 балла по шкале Рихтера, погибли десятки тысяч человек.

В 2004 году произошло землетрясение в Индийском океане, вызвавшее самое смертоносное цунами в современной истории.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 26 декабря чтит память святых мучеников Евстратия Севастийского, а также Евгения, Авксентия, Ореста и Мардария. Другие названия праздника: "Евстрат - солнышку рад", "Дарий", "Мардарий", "Ведьмины посиделки".

Что сегодня нельзя делать

На "Ведьмины посиделки" не начинайте никаких новых дел. Не проходите мимо людей, которые просят милостыню. Помогайте тем, у кого тяжелое положение.

Приметы на 26 декабря

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

солнечный день - 31 декабря будет таким же;

метель - к поздней весне.

Именины 26 декабря

Именины у Арсения, Александра, Аркадия, Евгения, Василия, Алексея, Германа, Никодима, Анастасии, Григория, Владимира, Николая и Ивана.

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