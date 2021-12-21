Как угадать с презентом и сделать сюрприз для мужчины Козерога или женщины - читайте на УНИАН.

Козероги отмечают свой день рождения с 22 декабря по 21 января. Кроме того, на носу новогодние праздники, а это значит, что к выбору подарка нужно подойти с максимальным уровнем ответственности. О том, что подарить Козерогу на Новый год или день рождения - читайте на УНИАН.

Ранее мы рассказывали о том, что подарить на Новый год знакам Зодиака.

Что подарить Козерогу мужчине

Представители земного знака - настоящие рационалисты. Козерог - это, пожалуй, самый практичный из всех представителей зодиакального круга, посоревноваться с ним может, разве что, Дева.

Если вы хотите, чтобы ваш близкий человек обрадовался подарку и не отложил его на полку, присмотритесь к следующим вариантам:

дорогой стойкий парфюм;

настольная игра;

современный гаджет;

стильный элемент гардероба;

набор инструментов.

Для Козерогов важно, чтобы подарок был не только красивым, но и практичным. Поэтому отталкивайтесь от предпочтений адресата и выбирайте презент, которым он будет пользоваться постоянно. Если вы недостаточно хорошо знаете человека и не разбираетесь в его увлечениях, то купите книгу - не ошибетесь. Кстати, "Вовина тысяча" идеально подойдет для подобных трат.

Что подарить козерогу женщине

Несмотря на то, что представительницы земного знака, как и мужчины, руководствуются практичностью, они всё-таки, в первую очередь, женщины. Так что, дарить своей любимой женщине сковородку или кастрюлю - верный путь к конфликту.

Выбирая подарок на Новый год для Козерога-девушки, присмотритесь к нашим рекомендациям и купите:

эксклюзивное ювелирное украшение;

необычный цветок в горшке;

сумку или кошелек из натуральной кожи;

набор для рукоделия;

сертификат в магазин косметики или на массаж.

Читайте такжеЧто подарить Стрельцу на Новый год и день рождения: топ лучших презентовПомните о том, что подарок должен быть красиво упакован - тогда адресату будет приятно его разворачивать. Если вы точно знаете, что женщина нуждается в каком-либо элементе гардероба - можете приобрести красивые перчатки или шарф, которые идеально дополнят ее повседневный стиль.

Вне зависимости от времени года, все женщины любят букеты. Если вы готовы преподнести "миллион алых роз", то прочтите нашу статью о том, какие цветы подарить женщине по знаку Зодиака.

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Автор: Кристина Кащавцева