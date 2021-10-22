22 октября - 295-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 70 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 9 октября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Международный день защиты мужской нервной системы от насильственных действий со стороны женщины, День клавиши CAPS LOCK, День "Быть умным - круто", Международный день заикающихся людей, День рождения ксерокопии, День Фехнера (День психофизики).

В США - День цвета, День орехов, День клиентов аптеки, День колена, День "Заведите собаку", в Австрии - День австрийского игристого вина, в Австралии - День вомбата, в Японии - Праздник эпох "Дзидай-мацури", в Новой Зеландии - День региона Хокс-Бей, в Индонезии - День сантри.

Памятные даты 22 октября, годовщины и события

22 октября 1883 года представлением оперы Шарля Гуно "Фауст" открылся один из крупнейших театров мира - Метрополитен-опера. Театр на Бродвее построил архитектор Кливленд Кейд. Пожар 27 августа 1892 года сильно повредил здание. После восстановительных работ опера вновь открылась, театр проработал вплоть до 1966 года, когда было решено перенести его на новое место - в Линкольновский центр исполнительских искусств на Манхэттене.

Читайте такжеВыходные в ноябре 2021: сколько будем работать и отдыхать в следующем месяцеНа сегодня зрительный зал Метрополитен-опера рассчитан на 3900 мест, кроме основной сцены есть еще три вспомогательные. Стены вестибюля украшены монументальными фресками Марка Шагала. Кстати, фрески несколько лет назад были проданы в частные руки, но с условием, что их местонахождение не изменится. Так что продажа была чисто номинальной, более похожей на "материальную помощь". Театр открыт для любителей большого искусства семь месяцев в году: с сентября по апрель. Спектакли идут ежедневно. С мая по июнь театр выезжает на гастроли.

Кроме того, в июле Метрополитен-опера дает бесплатные спектакли в парках Нью-Йорка, собирающие огромное количество зрителей. Оркестр и хор театра работают на постоянной основе, солисты и дирижеры приглашаются по контракту на сезон или на определенные спектакли. Оперы традиционно исполняются на языке оригинала (за исключением спектаклей "для семейного просмотра", которые могут исполняться в переводе на английский язык). Все оперы сопровождаются титрами на английском, испанском и немецком языках, а оперы на итальянском языке - итальянскими титрами. Каждое место в зрительном зале имеет индивидуальный дисплей для воспроизведения титров. Основу репертуара составляет исключительно мировая классика.

В этот день в 1909 году впервые женщина - француженка Элиза Дерош - совершила одиночный полет на самолете.

В 1938 году изобретатель Честер Карлсон впервые презентовал ксерокопию. Он работал в нью-йоркской патентной фирме "Мэллори", занимавшейся электроникой. Когда нужной копии патента под рукой не оказывалось, Карлсон задумался о том, что хорошо было бы придумать какой-нибудь быстрый и дешевый способ копирования нужных бумаг. Первая ксерокопия была на цинковой пластинке, покрытой слоем серы. Потребовались годы, чтобы довести технологию до совершенства.

Читайте такжеКалендарь свадеб на 2022 год: самые счастливые и несчастливые дниВ 1947 году малоизвестная компания "Халоид" из Рочестера приступила к разработке копировальной техники на основе изобретения Карлсона. Два года спустя в продаже появилась первая модель копировального аппарата. Технологию назвали "ксерографией" (от греческих слов "ксерос" ("сухой") и "графе" (пишу). От "ксерографии" произошло и новое название компании Haloid – с 1955 года, после объединения с британской фирмой Rank Organisation, она стала называться Rank Xerox, а потом и просто Xerox.

Настоящий успех пришел в 1959 году с выходом модели, которая стала стремительно набирать популярность, а Xerox заработал на этом сотни миллионов долларов. Сам же изобретатель ксерографии Честер Карлсон из 150 миллионов долларов, полученных им от Xerox, 100 миллионов потратил на благотворительность.

В 1980 году Папа Римский отменил вердикт 1633 года, осуждающий Галилея.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 22 октября чтит память Иакова Алфеева - одного из 12 апостолов Иисуса Христа. Другие названия праздника: "Яков", "Иаков", "Яков студеный", "Древопилец". В этот день было принято выпекать пироги и угощать ими своих родных и близких. Считалось, что это обеспечит благополучие и крепкое здоровье на ближайший год.

Что сегодня нельзя делать

Будьте внимательнее и не растрачивайте зря силы. Осторожнее в транспорте и в толпе - у вас могут что-то украсть. Также следует избегать ссор и новых любовных связей - они принесут только разочарования.

Приметы на 22 октября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

с утра идет дождь - к вечеру пойдет снег;

если снег пойдет впервые, то зима наступит через 40 дней;

появились сосульки - осень будет долгой.

Именины 22 октября

Именины у Абрама, Андрона, Афанасия, Максима, Петра, Якова, Марка и Константина.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева