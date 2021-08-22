22 августа - 234-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 131 день. В XX и XXI веках этот день соответствует 9 августа Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются День растительного молока, Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений, Всемирный день риса джолоф.

В США - День "Съешь персик", День зубной феи, День паровых булочек бао, День ускорения прихода весны в южном полушарии, День торта с пеканом (National Pecan Torte Day) - США •День "Будь ангелом", День "Отведите свою кошку к ветеринару", День хирурга-онколога, в Китае, Вьетнаме, Сингапуре - Праздник голодных духов, в Индии - Фестиваль призраков, Праздник "Ракша Бандхан", День Мадраса, в Непале - Праздник Священной Нити "Джанай Пурнима".

Памятные даты 22 августа, годовщины и события

В 1456 году принцем Валахии стал Влад Дракула, известный по легендам о вампирах.

Читайте также"‎Не коровье"‎: диетологи рассказали о вреде и пользе растительного молокаВ 1770 году Джеймс Кук объявил восточное побережье Австралии владением британской короны и назвал его Новый Южный Уэльс.

В 1864 году была подписана первая Женевская конвенция - "Конвенция по улучшению участи раненых в армиях в поле".

В 1865 году англичанин Уильям Шепперд запатентовал жидкое мыло.

В 1909 году в французском Реймсе началось первое в мире авиашоу, продолжавшееся неделю. Для участия в состязаниях были заявлены 38 аэропланов, но взлететь смогли только 23.

В 1962 году отправился в плавание первый в мире сухогруз, работающий на ядерном топливе, - "Саванна".

Читайте также22 августа: народный праздник сегодня, обычаи и приметыВ 1984 году в этот день был изготовлен последний автомобиль "Фольксваген-Рэббит".

В 1988 году в Австралии была выпущена первая платиновая монета с изображением коалы.

В 1989 году были открыты кольца Нептуна.

В 2002 году власти Таиланда запретили использовать слонов для передвижения по городским улицам.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 22 августа чтит память апостола Матфея. Другие названия праздника: "Матфей", "Матвей ненастный".

Что сегодня нельзя делать

День неблагоприятный - будьте осторожны. Девушкам не стоит надевать металлические украшения - к отравлению.

Приметы на 22 августа

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

утром много росы - к жаркому дню;

с Матвея теплых дождей не ждите до следующей весны;

ночь ясная, а росы нет - к дождю.

Именины 22 августа

Именины у Петра, Макара, Ивана, Марии, Юлиана, Иакова, Самуила, Григория, Алексея, Ирины, Дмитрия, Леонтия, Маргариты и Якова.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева