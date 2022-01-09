Какой православный праздник 9 января отмечают верующие - читайте на УНИАН.

Святой Стефан известен, как истинный почитатель христианской веры, пострадавший за Господа в возрасте 30 лет. Он всю свою жизнь проповедовал христианство и успешно побеждал иудеев в спорах. За это его оклеветали люди, рассказывая, что он богохульствует.

Стефан предстал перед судом и произнес речь об истории иудеев, упрекая их в том, что они гонят пророков. Во время проповеди святому явился Иисус, Стефан сказал об этом людям, но те закрыли уши и увезли святого за город, где избивали камнями. От травм Стефан скончался, а тело его было оставлено на съедение зверям, но его тайно похоронили христиане.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 9 января - Степаны зимние.

Православный праздник 9 января - день памяти преподобномученика Феодора

Читайте такжеИменинники 9 января: у кого именины сегодня и как назвать ребенкаФеодор родился в богатой семье, получил чудесное образование у человека, который предсказал ему скорую погибель. Позднее Феодор поступил в монастырь и стал пресвитером, во времена иконоборчества отправился в Константинополь, где уличил в ереси царя и патриарха.

За это его долго мучили и заключили в темницу, но после освобождения Феодор продолжал защищать иконы, за что правитель приказал на лице святого иглами написать стихи (отсюда имя - Феодор Начертанный). Святого снова сослали, в Сирии он умер от страданий.

Приметы 9 января

солнечный и морозный день - следующий год будет урожайным;

вороны гнездятся на снегу - к потеплению;

лошади ведут себя беспокойно - к снежной буре;

на улицах нет маленьких птичек - ждать снегопада.

Что сегодня нельзя делать

Согласно народным поверьям, женщинам 9 января запрещено заниматься рукоделием, шить и вязать. Наши предки осторожно обращались с режущими предметами - в эту дату велик шанс получить травму. Хлеб сегодня тоже нельзя резать - только ломать.

Что можно делать 9 января

Издавна на Руси в эту дату пастухи заключали договора с крестьянами, отсюда пошла поговорка: "Степанов день пастуха год кормит". Также 9 января можно было устраиваться на работу или бросать ту, что не нравится - работодатель не имел права отказать, иначе мог накликать на себя беду.

Еще одна традиция дня - угощение соседей и знакомых "колядками". Девушки пекли пирожки из пресного теста и медовые пряники, а затем с ними ходили в гости. Обязательно нужно было испечь несколько штук в форме разных зверей.

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