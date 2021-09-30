30 сентября отмечается день памяти святых мучениц.

София и дочери ее Вера, Надежда и Любовь жили в II веке и пострадали в эпоху правления императора Адриана, когда он устраивал гонения на христиан. София воспитывала дочерей в благочестии. Язычники схватили их и сначала обещаниями богатства, а затем угрозами приказывали отречься от Христа, но девушки мужественно отказались.

Читайте такжеВера, Надежда, Любовь 2021: история праздника и самые красивые поздравленияПалачи подвергли христианок страшным мучениями, но Вера, Надежда и Любовь стойко вынесли их. В итоге верующих обезглавили. На момент смерти Вере было 12 лет, Надежде - 10, а Любови - 9. София похоронила своих дочерей, а вскоре умерла и сама.

Вера, Надежда и Любовь - имена, которые не требуют толкований. Они означают три самых главных благодетеля, которых придерживаются христиане.

В честь этих святых сегодня отмечается народный праздник 30 сентября - Вера, Надежда, Любовь и мать их София.

Приметы 30 сентября

пасмурная погода - к теплым дням;

много грибов, а орехов нет - зима будет долгой и суровой;

журавли 30 сентября улетают в теплые края - скоро ударят морозы.

Что сегодня нельзя делать

Запреты дня ориентированы, в основном, на женщин. Им нельзя сегодня заниматься тяжелой работой - церковь считает, что руки должны быть свободными для молитвы. Также нежелательно 30 сентября принимать предложение руки и сердца - брак будет несчастливым.

Что можно делать 30 сентября

В день Веры, Надежды и Любови принято молиться святым покровительницам о семейном благополучии и здоровье. Особенно это касается тех, у кого болеют дети. Наши предки верили, что этот день нужно провести с хорошим настроением, петь и устраивать маленькие праздники, тогда весь будущий год пройдет удачно.

Вас также может заинтересовать:

Автор: Кристина Кащавцева