Какой православный праздник 3 января отмечают верующие - читайте на УНИАН.

Будущий митрополит Петр родился на Волыни в благочестивой семье. В юношестве принял монашеский постриг, а затем покинул монастырь и основал свою обитель на реке Рати. Вскоре прославился, благодаря своим подвигам.

В 1308 году патриарх константинопольский возвел Петра на Русскую митрополию. Ему пришлось нелегко, но сумел под татарским игом убедить людей исповедовать христианскую веру и сохранить религию. Скончался святой в 1326 году.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 3 января - Петр-полукорм.

Православный праздник 3 января - день памяти святой мученицы Иулиании

Иулиания родилась в Никомидии, в семье язычника. В возрасте девяти лет была обручена, но в силу острого ума и сообразительности, вовремя осознала обман языческой веры и тайно приняла Крещение.

Читайте такжеИменины 3 января: как назвать ребенка и кого поздравить с Днем ангела сегодняКогда настал день свадьбы, Иулиания отказалась выходить замуж. Отец жестоко избил ее и отдал на суд епарху, которым оказался жених девушки. Тот уговаривал ее совершить свадебный обряд и обещал, что не будет принуждать к смене веры. Девушка предпочла принять муки.

Святую долго пытали, но Господь все время исцелял ее и давал новые силы. Видя это, многие мужчины и женщины поверили в чудо и сами исповедовали христианство. Их всех казнили, как и мученицу Иулианию.

Приметы 3 января

снегопад и сугробы 3 января - будущий год окажется урожайным;

холод и мало снега - лето будет жарким и сухим;

эхо в лесу отчетливо слышно - к сильным морозам;

рассвет ярко-красного цвета - скоро будет метель.

Что сегодня нельзя делать

Наши предки верили, что именно в этот день нельзя никому желать счастья и здоровья, иначе все случится наоборот. Также не нужно ничего обещать и поднимать с земли какие-либо предметы - рискуете потерять то, что вам дорого. Не рекомендуется подглядывать и подслушивать, даже если очень хочется - обзаведетесь проблемами со слухом и зрением.

Что можно делать 3 января

Православные верующие сегодня молятся святому Петру о благополучии в семье. Существует поверье, что если 3 января повязать на руку красную нить, то вы получите защиту от нечистой силы.

Наши предки в этот день подсчитывали свои запасы на зиму и распределяли так, чтобы их хватило до весны. То же самое можете сделать и вы, затеяв генеральную уборку.

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