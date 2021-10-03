Сегодня христианская церковь почитает память многих мучеников.

Евстафий Плакида вместе со своей семьей пострадал в 118 году в Риме, когда происходили гонения на христиан. Евстафий - имя, данное при рождении, Плакида - после крещения. Евстафий был полководцем, поклонялся идолам, но после стал верить в Господа.

Читайте такжеИменинники 3 октября: кого поздравлять с Днем ангела сегодняПлакида принял христианство, все его слуги заболели и умерли, а сам он стал бедняком. Отправился в пустыню с семьей, чтобы учиться смиренной жизни. По пути туда его жену украл богатый купец, а детей утащил лев и волк. Евстафий решил, что так и должно быть, и отправился жить сам, зарабатывая трудом себе на пропитание.

Когда на Рим напали враги, император Траян приказал отыскать полководца. Евстафий отразил атаку, увидел в рядах воинов своих детей, а вскоре встретил и жену. Муж, жена и дети отправились обратно в Рим, но по приезду отказались чествовать языческих богов. За это их долго мучили, а потом сожгли в печи.

В честь великомучеников сегодня отмечается народный праздник 3 октября - Астафьев день.

Какой церковный праздник 3 октября - день памяти князя Михаила и боярина Федора

Князь Михаил и боярин Федор пострадали от хана Батыя в XIII веке. Когда хан напал на государство и двигался к Киеву, чтобы захватить его, чиновники советовали князю покориться врагу. Михаил понимал это, но предавать Господа не хотел. Поехал со своим боярином Федором.

Когда Михаил и Федор приехали в Орду, татары сказали им пройти через огонь, чтобы проявить уважение к их вере. Христиане отказались, за это их долго мучили, а затем обезглавили. Православные верующие перенесли тела в Чернигов, поэтому Михаила и Федора назвали Черниговскими чудотворцами.

Праздник 3 октября - день памяти князя Олега Брянского

Князь жил в XIII веке и был внуком Михаила Черниговского. Унаследовал от него любовь к христианству, поэтому оставил царствование сыну и внуку, а сам принял иноческий постриг. Соорудил Петропавловскую обитель в Брянске, вел строгую подвижническую жизнь. Скончался глубоким старцем с именем Василий.

Приметы 3 октября

погода сырая, летает паутина - осень будет теплой, снег выпадет нескоро;

сухая погода - зимой будет мало снега;

шишки на ели растут низко - к скорым морозам, высоко - холодов не будет до конца зимы.

Что сегодня нельзя делать

Наши предки верили, что, если в этот день вы брали какие-то вещи взаймы (особенно кухонную утварь), нельзя возвращать их пустыми. Нужно дать что-то еще.

Сегодня существует удивительная примета, связанная с мытьем рук. Считается, что руки нужно вытирать, а не стряхивать с них воду. Связано это с легендой о чёрте, который упал с неба и остался один. Попросил он у Бога войско, а Бог ему ответил: "Опусти руки в воду, а затем стряхни - сколько капель полетит, столько воинов у тебя и будет".

Что можно делать 3 октября

Сегодня желательно вывесить одежду на улицу, вне зависимости от того, какая там погода - пусть ее "очистит" солнечный луч, дождь или мороз. Окна и зеркала нужно мыть раствором со святой водой, а дома зажечь свечу. Желательно также окурить квартиру зверобоем, полынью или можжевельником, чтобы избавиться от нечистой силы.

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Автор: Кристина Кащавцева