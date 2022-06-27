Что можно делать 27 июня, а какие действия строго запрещены верующим - узнайте в материале УНИАН.

Известно, что Елисей был сыном зажиточного человека и призвался на службу пророком Илией. Стал ревностным последователем своего учителя, около 65 лет отдал христианской вере и Божьему Слову - обличал израильских императоров, проповедовал православие и уничтожал идолов.

Согласно преданию, святой Елисей выполнял многие чудеса - от предсказания будущего до исцеления больных. В оставшихся источниках и сказаниях он изображен, как сильный духом и волей человек.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 27 июня - Елисей Гречкосей.

Православный праздник 27 июня 2022 - день памяти святителя Мефодия

Святитель Мефодий родился в Сицилии, в семье богатых родителей, и готовился к придворной службе. Но однажды, под влиянием одного из иноков, заинтересовался подвижнической жизнью и ушел на остров Хиос, восстановил там обитель и поселился в ней. Из-за того, что святой Мефодий был ярым почитателем икон, он неоднократно подвергался нападению от язычников.

Пытки, оскорбления и заключение в темницу - все это происходило при царе Феофиле, но после его смерти на престол взошла жена его - Феодора. Тогда Мефодия освободили, назначили патриархом в Константинополе.

Приметы 27 июня

петух поет и трясет головой - испортится погода;

кони громко ржут - будет хороший урожай овса;

стрекозы громко стрекочут - к плохим новостям;

утки притихли - к грозе.

Что сегодня нельзя делать

Согласно народным поверьям, в этот день нельзя лениться, иначе будут серьезные финансовые проблемы. Нежелательно употреблять спиртные напитки или лекарства на спирту - рискуете ухудшить свое самочувствие. Если увидите в эту дату цветок лютика - срывать нельзя, иначе будет конфликт с кем-то по работе.

Что можно делать 27 июня

Православные верующие сегодня могут помолиться святому Елисею о защите от недругов, об удаче в делах и о семейном благополучии. Существует поверье - для того, чтобы привлечь к себе удачу, нужно 27 июня приобрести какую-нибудь новую вещь, освятить ее и носить три дня. Также в эту дату можно покрестить ребенка.

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