Народный праздник 27 июня имеет названия Елисей Гречкосей, Елесеев день, Елесей – по колено в овсе.

Христиане отмечают церковный праздник 27 июня в честь пророка Елисея. До 27 июня сеяли позднюю гречиху и это был последний день, когда гречку можно сеять. В день Елисея существовал обычай освящать новую одежду, чтобы она приносила радость.

27 июня обязательно нужно приготовить гречневую кашу или гречневые котлеты, поскольку эта крупа сегодня считается чрезвычайно полезной. Также гречку обязательно готовят ребенку, чтобы он вырос сильным и здоровым. Помимо гречки, сегодня также полезен овес. С этого дня начинает цвести липа, из неё делают чай.

Что нельзя делать 27 июня

Неудачный день для свадьбы и венчания. Нельзя есть мясо и молочные продукты, поскольку длится пост.

Приметы погоды 27 июня

Если пошел дождь, то ещё семь дней будет длиться плохая погода.

Если весь день пасмурно, то сено в этом году нужно убрать рано.

Лягушки прыгают по земле - к дождю.

Стрекозы громко жужжат - к ухудшению погоды.

Северо-западный ветер сулит очень плохую погоду.

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