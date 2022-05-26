Что можно делать 26 мая и какие народные традиции соблюдать - узнайте в материале УНИАН.

Мученица Гликерия была родом из Фракии, родилась в семье богатых и знатных родителей. После их смерти она отреклась от всего мирского и решила принять мученический венец за Христа.

Во II веке было начато гонение на христиан, а в том городе, где жила Гликерия, совершались жертвоприношения. Она пришла к императору и попросила у него права ей первой отдать дары идолам, как дочери знатного человека. Получив разрешение, Гликерия сняла покрывало со своей головы и обнажила крест Господень, после чего помолилась Богу о сокрушении идолов.

После этого раздался страшный гром, идолы посыпались, а Гликерию подвергли страшным мучениям. Люди, которые видели, что девушка оставалась невредимой, сами уверовали во Христа. Гликерия скончалась по своей молитве к Богу, а мощи ее считаются чудотворными.

В честь памяти святой сегодня отмечается народный праздник 26 мая - Лукерья-комарница.

Православный праздник 26 мая - день памяти мученика Александра

Мученик Александр жил во времена правления императора Максимиана в III веке и был храбрым воином. Он исповедовал христианство, поэтому когда правители устроили праздник в честь обновления языческого храма, мужчина остался дома. Император видел мужество Александра и, ссылаясь на юные годы воина, уговаривал его отречься от своей веры. Получив отказ, приказал долго мучить христианина, а затем отсечь ему голову.

Приметы 26 мая

убить комара сегодня - к появлению еще большего их количества;

мало комаров - до конца мая дождей не будет;

нет комаров - урожай овса и травы будет скудным;

птицы начали петь до рассвета - к дождю.

Сон в ночь с 25 на 26 мая говорит о скорых переменах в жизни.

Что сегодня нельзя делать

Согласно народным поверьям, в эту дату нельзя отдавать никому свои вещи - вместе с ними лишитесь счастья. Крупные траты тоже запрещены, а если вы совершите необдуманную покупку, то в ближайшем будущем окажетесь в бедственном положении. Разбитая посуда 26 мая - предвестник несчастья, поэтому если случайно что-то разбили, то соберите осколки в тряпку и закопайте подальше от дома под старым деревом.

Что можно делать 26 мая

В народе сегодняшний праздник называется "Лукерья-комарница", так как именно в этот период появляются комары. С 26 мая по 21 июня убивать их нельзя. Второе название праздника "Гречкосей" - люди начинали сеять гречку. Женщинам в эту дату лучше заниматься домашним хозяйством и приготовлением блюд для своей семьи.

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