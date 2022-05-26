Народный праздник 26 мая известен под названием Лукерья-комарница.

Христиане отмечают церковный праздник 26 мая в честь святой мученицы Гликерии. В этот день, как считается, впервые появляются комары. День считается удачным для лечения зубов. Можно читать специальный заговор на избавление от зубной боли.

26 мая нужно обязательно сделать хотя бы небольшую работу по дому. В этот день в доме должно быть чисто, а постель должна быть убранной. 26 мая появляются на свет люди с "комариным" характером. Они могут очень обидно задеть словом и бывают слишком назойливыми.

Что нельзя делать 26 мая

Сегодня нельзя плакать, иначе случится серьезная беда. Нельзя оставлять волосы на расческе. Одалживать людям вещи и одежду нельзя. Лениться и бездельничать 26 мая - к проблемам со здоровьем. Нельзя смотреть на солнце - зрение ухудшится.

Приметы погоды 26 мая

Если комары уже появились, то летом будет много ягод.

Комары крупные - к хорошему урожаю зерна, мелкие - к дождливой погоде.

Много ласточек летает - к потеплению.

Если сирень уже отцвела, то скоро наступит климатическое лето.

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