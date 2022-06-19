Что можно делать 19 июня, а какие действия строго запрещены православным - узнайте в материале УНИАН.

Известно, что Илларион Исповедник был игуменом в Далматской обители. Он жил во времена, когда на христиан устраивали гонения и всячески боролись с иконопочитанием. Было это во времена правителя Феодора Константинопольского. Несколько раз он был схвачен, посажен в темницу, подвергался тяжелым издевательствам и пыткам голодом.

От Господа Илларион получил великий дар - умел изгонять бесов и видеть души умерших людей. Когда гонения на христиан кончились, он вернулся в свою обитель и прожил там до глубокой старости.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 19 июня - Ларион Пропольник.

Православный праздник 19 июня 2022 - день памяти преподобного Виссариона

Преподобный Виссарион жил в V веке и происходил из Египта. Еще в юношестве он принял крещение и стал вести благочестивый образ жизни. Часто подвергал себя подвигам - вкушал мало пищи, постоянно молился, отказывался от всего мирского. За такие старания Бог наградил его даром чудотворения. Скончался святой Виссарион в глубокой старости.

Приметы 19 июня

колосья пшеницы или ржи цветут с верхушки - будет плохой урожай хлеба;

кузнечики стрекочут - к хорошей погоде;

кричит перепел - ждать сильных дождей;

резко похолодало - скоро температура на улице стабилизируется.

Что сегодня нельзя делать

В старину считалось, что незамужним девушкам 19 июня нельзя нюхать цветы, иначе они отдадут свою красоту земле. Мужу и жене вместе запрещено работать на огороде, иначе семья будет ругаться. Не стоит отправляться в путешествие или планировать его - в дороге вас обязательно настигнут неприятности.

Что можно делать 19 июня

Название праздника "Ларион Пропольник" появилось не просто так - славяне в эту дату работали на полях и убирали сорняки. Также была традиция засевать поля хлебами, но устраивать прополку льна, маков и проса. Православные верующие сегодня могут помолиться Иллариону Исповеднику об укреплении силы духа, здоровье для близких и о защите дома.

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