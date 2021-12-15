Какой православный праздник 15 декабря отмечают христиане - читайте на УНИАН.

Святой Аввакум был восьмым из двенадцати меньших пророков. Священное Писание, к сожалению, не рассказывает ни о его происхождении, ни о времени жизни. Согласно одной из версий, он был современником пророка Иеремии жил до вавилонского плена и скончался за два года до возвращения иудеев оттуда.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 15 декабря - Аввакум Ледяной.

Православный праздник 15 декабря - день памяти Афанасия Печерского

Читайте также15 декабря 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьАфанасий Печерский вел затворнический образ жизни в Киево-Печерской лавре. Долго болел, а когда скончался, на третий день братия пришла его хоронить. С удивлением люди увидели, что Афанасий сидит и плачет. Святые попросили рассказать Афанасия о том, как он воскрес и что видел в загробном мире. Он ничего не ответил, сказал лишь: "Спасайтесь!". Посоветовал молиться и каяться Господу, не предавать себя в вере и быть мужественными.

После этого предсказания Афанасий удалился в пещеру, где прожил 12 лет, питаясь только хлебом и водой. Скончался около 1176 года.

Праздник 15 декабря - день памяти мученицы Миропии

Миропия жила в III веке и происходила из благочестивой семьи. Когда император Декий начал гонение на христиан, она вместе с матерью уехала на Хиос, но туда вскоре прибыл военачальник Нумерий. Он замучил одного из верующих, приказал бросить его тело на съедение зверям, а для того, чтобы верующие не погребли тело, поставил стражу.

Миропия выждала, пока они заснут, забрала тело и похоронила его. Нумерий разгневался на стражников и приказал найти останки, угрожая воинам смертной казнью. Миропия пожалела невинных стражников и призналась в своем деянии. За это ее бросили в темницу, долго мучили, а затем убили.

Приметы 15 декабря

птицы хохлятся - к непогоде;

дождь идет 15 декабря - плохая погода будет 40 и 1 день;

много инея и снега, а земля промерзла - следующий год будет урожайным;

вороны каркают - к метели.

Что сегодня нельзя делать

В этот день запрещено стричь ногти и волосы - славяне считали, что те, кто нарушит запрет, укорачивают себе век. Также нельзя подбирать незнакомые предметы на улице, тяжело работать физически и начинать новые дела. В то же время, сегодня лучше не поддаваться лени - найдите баланс и живите умеренно.

Что можно делать 15 декабря

Православная церковь считает, что этот день нужно провести в молчании. Существует поверье, будто бы слова, сказанные 15 декабря, могут разрушить судьбу человека. Верующие молятся Афанасию Печерскому об исцелении болезней и помощи в делах.

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Автор: Кристина Кащавцева