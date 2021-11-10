Церковный праздник сегодня - день памяти мученицы Параскевы и преподобного Иова Почаевского.

Параскева родилась в благочестивой семье, ее имя с греческого языка переводится как "пятница". Родители назвали ее так, потому что девочка родилась в этот день недели. Будучи совсем маленькой, Параскева потеряла отца и мать, все свои доходы тратила на помощь бедным и больным, уверовала в Господа и решила не выходить замуж.

В те времена правитель Диоклетиан начал гонение на христиан и Параскева предстала на суд. Император, видя красоту девушки, просил ее отречься от Христа и согласиться быть женой язычника. Параскева ответила, что у нее уже есть жених - Иисус Христос. Правитель долго мучил Параскеву и в итоге убил, а на следующий день умер сам - конь сбросил его в овраг.

Издавна люди чтили память святой мученицы, поэтому сегодня отмечается народный праздник 10 ноября - "Параскева-Пятница".

Православный праздник 10 ноября - день памяти преподобного Иова Почаевского

Читайте также10 ноября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьИов с самого детства мечтал об иноческой жизни, поэтому, достигнув подходящего возраста, он отправился в монастырь, расположенный в Карпатах. Был известен своими иноческими подвигами и строгой жизнью, поэтому Константин Острожский сделал его настоятелем обители в Дубно.

20 лет он правил обителью, защищая православие от иноверцев, но позже вынужден был уйти в Почаевский монастырь. Там отказался от должности настоятеля, принял схиму и жил в строгом посте и молитве. Умер в 1651 году, мощи его признаны чудотворными.

Приметы 10 ноября

снег пошел сегодня - зима будет долгой и морозной;

дождь - ждите теплого зимнего периода;

посмотреть на небо, если там много звезд - обрести проблемы со здоровьем;

сколько птиц заметишь в небе 10 ноября - столько будет теплых дней.

Что сегодня нельзя делать

В этот день категорически запрещено мыть дома полы. Считается, что нарушение запрета повлечет за собой неудачи в жизни. Беременным девушкам нельзя занимать деньги и отдавать их. Громко отмечать праздник также не рекомендуется - к слезам в будущем.

Что можно делать 10 ноября

Девушки всегда считали Параскеву своей заступницей, поэтому молились ей об удачном замужестве, здоровье и благополучии для всей семьи. В старину 10 ноября украшали икону святой различными травами - считалось, что тогда они станут целебными. Растениями потом лечили больных, а в отварах купали маленьких детей, читая заговоры на здоровье.

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Автор: Кристина Кащавцева