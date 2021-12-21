Елочные игрушки призваны радовать нас и заряжать хорошим настроением. К сожалению, некоторые украшения могут представлять опасность для детей или домашних животных. Покупая игрушки в такую семью, стоит проверить их качество и безопасность.
Ранее мы рассказывали, как нарядить елку на Новый год 2022, и как появилась такая праздничная традиция.
Елочные игрушки 2022: как выбрать безопасные
Безопасные игрушки для детей стоит покупать только в фабричной упаковке с инструкцией. У таких изделий есть свой серийный номер и состав. Не стоит брать вторичные украшения непонятного происхождения. Для производства таких игрушек часто используют токсичные вещества и вредную краску.
Как не купить опасные игрушки:
- Не выбирайте слишком яркие игрушки, а также товар с сильным запахом.
- Откажитесь от старых советских украшений, даже если они вам очень нравятся. Такие игрушки легко разбиваются.
- Если у игрушки есть острые края – лучше её спрятать.
- По возможности поставьте елку в недоступном для животных или детей месте.
- Не стоит брать мелкие украшения, которые ребенок может проглотить.
- Если у игрушки есть отсек с батарейкой – проследите, чтобы ребенок не мог открыть его самостоятельно. Малыши часто суют в рот батарейки.
- Ни в коем случае не покупайте дешевую и некачественную гирлянду – она может ударить током. Следите, чтобы ребенок не касался гирлянд мокрыми руками.
Чтобы игрушки радовали вашу семью, не берите их на стихийных рынках. Тогда они прослужат вам много лет.