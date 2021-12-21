Елочные игрушки должны быть не только красивыми, но и безопасными для малышей и животных.

Елочные игрушки призваны радовать нас и заряжать хорошим настроением. К сожалению, некоторые украшения могут представлять опасность для детей или домашних животных. Покупая игрушки в такую семью, стоит проверить их качество и безопасность.

Ранее мы рассказывали, как нарядить елку на Новый год 2022, и как появилась такая праздничная традиция.

Елочные игрушки 2022: как выбрать безопасные

Безопасные игрушки для детей стоит покупать только в фабричной упаковке с инструкцией. У таких изделий есть свой серийный номер и состав. Не стоит брать вторичные украшения непонятного происхождения. Для производства таких игрушек часто используют токсичные вещества и вредную краску.

Как не купить опасные игрушки:

Не выбирайте слишком яркие игрушки, а также товар с сильным запахом.

Откажитесь от старых советских украшений, даже если они вам очень нравятся. Такие игрушки легко разбиваются.

Если у игрушки есть острые края – лучше её спрятать.

По возможности поставьте елку в недоступном для животных или детей месте.

Не стоит брать мелкие украшения, которые ребенок может проглотить.

Если у игрушки есть отсек с батарейкой – проследите, чтобы ребенок не мог открыть его самостоятельно. Малыши часто суют в рот батарейки.

Ни в коем случае не покупайте дешевую и некачественную гирлянду – она может ударить током. Следите, чтобы ребенок не касался гирлянд мокрыми руками.

Чтобы игрушки радовали вашу семью, не берите их на стихийных рынках. Тогда они прослужат вам много лет.

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