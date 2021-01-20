Сегодня церковь чтит пророка, засвидетельствовавшего о пришествии на землю Единородного Сына Божьего и крестившего Спасителя в водах Иордана.

Сегодня, 20 января, православные верующие отмечают большой праздник – собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Церковь чтит того, кто послужил делу Крещения Христова, возложив свою руку на голову Спасителя.

Кто такой Иоанн Предтеча

Пророк Иоанн Креститель родился в семье священника Захарии и праведной Елизаветы, живших около Хеврона, к югу от Иерусалима. Он является родственником Иисуса Креста по материнской линии и появился на свет на шесть месяцев раньше Господа.

Читайте такжеВыходные в феврале: сколько будем отдыхать в третий месяц зимыПо милости Божией он избежал смерти, когда по велению Ирода в Вифлееме и его окрестностях убивали младенцев. Вырос святой Иоанн в дикой пустыне, постом и молитвой готовя себя к великому служению. Он был отшельником до тех пор, пока Господь не призвал его в 30-м возрасте к проповеди народу.

Именно пророк Иоанн заявил о пришествии на землю единородного Сына Божия и крестил самого Спасителя в реке Иордан, а также свидетельствовал появление Пресвятой Троицы в день Крещения.

Повинуясь своему призванию, пророк Иоанн явился на берегах Иордана, чтобы приготовить народ к принятию ожидаемого мессии. Иоанн обратился к людям, проповедуя покаяние и крещение на отпущение грехов. Тогда же к реке пришел и Иисус Христос и попросил, чтобы Иоанн Предтеча крестил его. Пророк был удивлен до глубины души такой просьбой, но Христос заверил его, что "годится исполнить всю правду".

Исполняя ритуал, пророк Иоанн возложил правую руку на макушку Христа, в связи с чем десницу святого позднее особенно почитали. Крещение сопровождалось чудесами, открывшими людям мессианство Иисуса: с неба на Христа сошел святой дух в виде голубя. При этом был слышен голос с неба: "Это сын мой любимый, которого я полюбил". В тот день было засвидетельствовано Таинство Святой Троицы. Ведь Бог явился в трех ипостасях: Бог Отец – в голосе, Сын Божий – во плоти, Дух Святой – в виде голубя.

После знамения к Спасителю присоединились первые двое апостолов. Когда же Иисус Христос пребывал в раздумьях в пустыне, Иоанна Предтечу арестовали. Свою жизнь святой Иоанн завершил мученически – он был обезглавлен.

Иоанн Креститель особо почитается в православии и считается важнейшим молитвенником за всех христиан.

Что можно и нельзя делать в праздник Иоанна Предтечи

Утро принято начинать с того, что нужно выпить стакан святой крещенской воды натощак. Это нужно для того, чтобы весь год быть здоровым, чтобы все болезни обходили стороной.

Сегодняшний день в народе называют Бражником, так как принято "запивать" горе, в том числе и брагой. Особенно в этот обряд верили девушки на выданье, которым родители выбрали мужей по своему усмотрению. Люди считали, что если в этот день "обмыть" горе супружества без взаимной любви, то в семейной жизни будущую жену ждет меньше слез.

В народе в этот день не принимали подарки от малознакомых и не очень близких людей. Считалось, что вместе с подарком можно получить неприятности и болезни.

Нельзя 20 января считать мелкие деньги, а также давать в долг, иначе придут финансовые трудности. В то же время помогать близким на безвозмездной основе можно и даже нужно.

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Автор: УНИАН