Календарь именин на сентябрь подскажет, как лучше всего назвать рожденного в сентябре ребенка.

Именинами в христианстве называют день, церковь чтит святого с нашим именем. У обладателей большинства имен несколько таких дат в году. Главным днем именин считается тот, который ближе всего к дате рождения или совпадает с ней.

Многие родители дают своим детям имена из списка именин за день, когда малыш появился на свет. Христиане верят, что святой будет оберегать своего маленького тезку и помогать в трудностях. Календарь именин подскажет, каким именем назвать сентябрьских мальчика и девочку, и кого поздравить с именинами в сентябре.

Именины в сентябре 2022 года

1 сентября: Андрей, Николай, Тимофей, Фекла, Феофан.

2 сентября: Виктор, Владимир, Дементий, Иоанн, Максим, Никон, Тимофей, Феодор.

3 сентября: Александр, Васса, Дорофей, Ефрем, Марфа, Павел.

4 сентября: Александр, Алексий, Ариадна, Афанасий, Василий, Гавриил, Ерофей, Иоанн, Илларион, Макар, Михаил, Феодор, Феликс.

5 сентября: Ефрем, Иоанн, Ириней, Николай, Павел.

6 сентября: Арсений, Георгий, Петр.

7 сентября: Варфоломей, Владимир, Епифан, Иоанн, Моисей.

8 сентября: Адриан, Виктор, Димитрий, Георгий, Мария, Наталия, Петр.

9 сентября: Александр, Анфиса, Владимир, Дмитрий, Иоанн, Мефодий, Михаил, Никон, Савва, Степан.

10 сентября: Анна, Василий, Георгий, Демид, Иоанн, Илларион, Лаврентий, Леонтий, Макар, Моисей, Николай, Павел, Савва, Серафим, Сергий, Стефан, Феодор, Феодосий.

11 сентября: Иоанн.

12 сентября: Александр, Арсений, Афанасий, Гавриил, Григорий, Даниил, Дионисий, Елизавета, Ефрем, Иоанн, Игнатий, Леонид, Макар, Никодим, Павел, Петр, Савва, Спиридон, Феодор, Христофор, Иаков.

13 сентября: Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Иоанн, Михаил, Мирон.

14 сентября: Марфа, Наталия, Семен, Татиана.

15 сентября: Анатолий, Антоний, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Демид, Иоанн, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Руфина, Серафима, Стефан, Феодор, Федосий, Феодот, Филипп, Юлиан.

16 сентября: Алексий, Андрей, Василий, Василиса, Владимир, Домна, Дорофей, Ефим, Иоанн, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Роман, Сергий, Феоктист, Феофан, Филипп, Харитон.

17 сентября: Аким, Александр, Афанасий, Василий, Григорий, Елена, Иоанн, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Симон, Стефан, Феодор, Юлиан.

18 сентября: Авдей, Алексий, Афанасий, Глеб, Давид, Елизавета, Ефим, Захар, Ираида, Максим, Раиса, Феодор.

19 сентября: Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Дионисий, Димитрий, Иоанн, Кирилл, Константин, Макар, Михаил, Фекла.

20 сентября: Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иоанн, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Пахомий, Петр, Савва, Стефан.

21 сентября: Иоанн, Георгий.

22 сентября: Аким, Александр, Алексий, Анна, Афанасий, Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Сергий, Феодосий, Феофан, Харитон.

23 сентября: Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иоанн, Касьян, Климент, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татиана.

24 сентября: Виктор, Герман, Дмитрий, Ия, Карп, Лев, Николай, Роман, Сергий.

25 сентября: Алексей, Афанасий, Даниил, Иоанн, Никодим, Николай, Семен, Феодор, Юлиан.

26 сентября: Александр, Валериан, Ерофей, Илья, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр, Стефан, Юлиан.

27 сентября: Иоанн, Николай.

28 сентября: Андрей, Валериан, Виссарион, Герасим, Григорий, Дмитрий, Евдокия, Иоанн, Игнатий, Иосиф, Леонид, Людмила, Макар, Максим, Мария, Никита, Николай, Петр, Порфирий, Стефан, Федот, Иаков.

29 сентября: Алексий, Виктор, Григорий, Дорофей, Иосиф, Людмила, Сергий.

30 сентября: Александра, Вера, Иоанн, Илья, Ирина, Любовь, Надежда, Никодим, Павел, Серафим, Софья, Феодосий.

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