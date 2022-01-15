Календарь именин в феврале поможет определиться с выбором имени для

Именины в христианстве - очень важный день, который считают вторым днем рождения христианина. Считается, что в эту дату человек устанавливает духовную связь со святым, в честь которого он назван. Святой тезка оберегает нас по жизни, а также к нему можно обратиться в трудные дни.

Церковный календарь именин подскажет, когда и какие Дни ангела в феврале празднует церковь, а также каким именем назвать рожденного в феврале мальчика или девочку. Ранее мы рассказывали, какие выходные в январе получат украинцы.

Именины в феврале 2022 года

1 февраля: Антон, Макар, Николай, Петр, Федор

2 февраля: Инна, Павел, Семен

3 февраля: Анастасия, Анна, Евгений, Иван, Илья, Максим

4 февраля: Анастасия, Георгий, Иван, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей

5 февраля: Владимир, Геннадий, Иван, Екатерина, Федор

6 февраля: Денис, Иван, Ксения, Николай, Павел, Тимофей

7 февраля: Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Александр, Петр

8 февраля: Аркадий, Иван, Мария, Петр, Семен, Федор

9 февраля: Дмитрий, Иван, Петр

10 февраля: Владимир, Георгий, Ольга

11 февраля: Дмитрий, Иван, Константин, Роман

12 февраля: Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим

13 февраля: Виктор, Иван, Илья, Никита

14 февраля: Василий, Николай, Петр, Семен, Тимофей

15 февраля: Василий

Читайте такжеРодительские субботы и поминальные дни в 2022 году: когда ездить на кладбище и идти в храм16 февраля: Анна, Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Тимофей

17 февраля: Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Иван, Екатерина, Кирилл, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Федор, Юрий

18 февраля: Антон, Василиса, Макар, Михаил, Александра

19 февраля: Анатолий, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Максим, Мария, Александр

20 февраля: Александр, Алексей, Петр

21 февраля: Андрей, Александр, Петр, Семен, Сергей, Степан, Федор

22 февраля: Василий, Геннадий, Иван

23 февраля: Анна, Антон, Аркадий, Валентина, Василий, Галина, Геннадий, Григорий, Иван

24 февраля: Всеволод, Дмитрий

25 февраля: Антон, Евгений, Мария, Алексей

26 февраля: Анна, Василий, Вера, Владимир, Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Михаил, Николай, Павел, Светлана, Тимофей

27 февраля: Кирилл, Георгий, Константин, Михаил.

28 февраля: Иван, Михаил, Николай, Алексей, Павел, Петр, Семен, Софья

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