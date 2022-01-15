Именины в христианстве - очень важный день, который считают вторым днем рождения христианина. Считается, что в эту дату человек устанавливает духовную связь со святым, в честь которого он назван. Святой тезка оберегает нас по жизни, а также к нему можно обратиться в трудные дни.
Церковный календарь именин подскажет, когда и какие Дни ангела в феврале празднует церковь, а также каким именем назвать рожденного в феврале мальчика или девочку. Ранее мы рассказывали, какие выходные в январе получат украинцы.
Именины в феврале 2022 года
1 февраля: Антон, Макар, Николай, Петр, Федор
2 февраля: Инна, Павел, Семен
3 февраля: Анастасия, Анна, Евгений, Иван, Илья, Максим
4 февраля: Анастасия, Георгий, Иван, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей
5 февраля: Владимир, Геннадий, Иван, Екатерина, Федор
6 февраля: Денис, Иван, Ксения, Николай, Павел, Тимофей
7 февраля: Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Александр, Петр
8 февраля: Аркадий, Иван, Мария, Петр, Семен, Федор
9 февраля: Дмитрий, Иван, Петр
10 февраля: Владимир, Георгий, Ольга
11 февраля: Дмитрий, Иван, Константин, Роман
12 февраля: Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим
13 февраля: Виктор, Иван, Илья, Никита
14 февраля: Василий, Николай, Петр, Семен, Тимофей
15 февраля: Василий
Читайте такжеРодительские субботы и поминальные дни в 2022 году: когда ездить на кладбище и идти в храм16 февраля: Анна, Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Тимофей
17 февраля: Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Иван, Екатерина, Кирилл, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Федор, Юрий
18 февраля: Антон, Василиса, Макар, Михаил, Александра
19 февраля: Анатолий, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Максим, Мария, Александр
20 февраля: Александр, Алексей, Петр
21 февраля: Андрей, Александр, Петр, Семен, Сергей, Степан, Федор
22 февраля: Василий, Геннадий, Иван
23 февраля: Анна, Антон, Аркадий, Валентина, Василий, Галина, Геннадий, Григорий, Иван
24 февраля: Всеволод, Дмитрий
25 февраля: Антон, Евгений, Мария, Алексей
26 февраля: Анна, Василий, Вера, Владимир, Евгений, Зоя, Иван, Ирина, Михаил, Николай, Павел, Светлана, Тимофей
27 февраля: Кирилл, Георгий, Константин, Михаил.
28 февраля: Иван, Михаил, Николай, Алексей, Павел, Петр, Семен, Софья