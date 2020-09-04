Именины – это духовный день рождения, день памяти святого покровителя, имя которого было дано человеку при крещении.
Читайте такжеЦерковные праздники в сентябре: православный календарь на месяц
Некоторые празднуют это событие по несколько раз за год. В день именин нужно чтить того святого, чье имя носит человек. Если в церковном календаре несколько таких памятных дат, нужно выбрать одну – ближайшую ко дню рождения.
УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня, 4 сентября. Так, по церковному православному календарю, в этот день отмечаются 16 именин: 14 мужских и 2 женских.
Именины 4 сентября 2020: мужские имена
В этот день свои именины празднуют мужчины со следующими именами:
Александр - от древнегреческого имени Александрос: алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек";
Алексей - от древнегреческого имени Алексиос ("защитник");
Афанасий - от древнегреческого имени Атанасиос, происходящего от слова Атанатос ("бессмертный");
Василий - от древнегреческого имени Басилейос ("царский, царственный");
Гавриил - от древнееврейского имени Габриэль ("сильный человек Бога, Божий воин");
Иван - от древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостивый"), от древнеиудейского Иоанн ("помилованный Богом");
Иларион - от древнегреческого имени Хиларион, происходящего от хиларос- "радостный, веселый";
Исаакий - имя древнееврейского происхождения, производное от Исаака ("смеяться", "смех");
Макар - от древнегреческого Макариоса ("благословение", "блаженный", "счастливый");
Михаил - от древнееврейского имени Михаэль ("равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога");
Теодор - в переводе с латинского ("дар Божий", "посланник Бога");
Федор - современная форма греческого имени Теодорос (Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар";
Феликс - от латинского felix - то есть "счастливый";
Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив").
Именины 4 сентября 2020: женские имена
Читайте такжеКогда Пасха в 2021 году: дата праздника в Украине
Рожденных в этот сентябрьский день девочек, чтобы обряд наименования приобрел истинный смысл, а имя стало для них оберегом, с которым передадутся лучшие качества их покровительницы, стоит назвать одним из следующих имен:
Ариадна - от древнегреческого имени Ариадне, происходящего от "ари" - усилительный префикс "пре-" + "адне" - "непорочная", "чистая", "священная";
Евлалия - от древнегреческого имени Эулалиа ("говорящая","хорошо говорящая").
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram