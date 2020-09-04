Согласно церковному календарю, сегодня празднуются 14 мужских и 2 женских именин.

Именины – это духовный день рождения, день памяти святого покровителя, имя которого было дано человеку при крещении.

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Некоторые празднуют это событие по несколько раз за год. В день именин нужно чтить того святого, чье имя носит человек. Если в церковном календаре несколько таких памятных дат, нужно выбрать одну – ближайшую ко дню рождения.

УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня, 4 сентября. Так, по церковному православному календарю, в этот день отмечаются 16 именин: 14 мужских и 2 женских.

Именины 4 сентября 2020: мужские имена

В этот день свои именины празднуют мужчины со следующими именами:

Александр - от древнегреческого имени Александрос: алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек";

Алексей - от древнегреческого имени Алексиос ("защитник");

Афанасий - от древнегреческого имени Атанасиос, происходящего от слова Атанатос ("бессмертный");

Василий - от древнегреческого имени Басилейос ("царский, царственный");

Гавриил - от древнееврейского имени Габриэль ("сильный человек Бога, Божий воин");

Иван - от древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостивый"), от древнеиудейского Иоанн ("помилованный Богом");

Иларион - от древнегреческого имени Хиларион, происходящего от хиларос- "радостный, веселый";

Исаакий - имя древнееврейского происхождения, производное от Исаака ("смеяться", "смех");

Макар - от древнегреческого Макариоса ("благословение", "блаженный", "счастливый");

Михаил - от древнееврейского имени Михаэль ("равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога");

Теодор - в переводе с латинского ("дар Божий", "посланник Бога");

Федор - современная форма греческого имени Теодорос (Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар";

Феликс - от латинского felix - то есть "счастливый";

Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив").

Именины 4 сентября 2020: женские имена

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Рожденных в этот сентябрьский день девочек, чтобы обряд наименования приобрел истинный смысл, а имя стало для них оберегом, с которым передадутся лучшие качества их покровительницы, стоит назвать одним из следующих имен:

Ариадна - от древнегреческого имени Ариадне, происходящего от "ари" - усилительный префикс "пре-" + "адне" - "непорочная", "чистая", "священная";

Евлалия - от древнегреческого имени Эулалиа ("говорящая","хорошо говорящая").

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Автор: Алина Вишневская