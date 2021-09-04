4 сентября - 247-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 118 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 22 августа Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Всемирный день сексуального здоровья, Всемирный день бороды, Международный день бекона, Международный день тхэквондо, Международный день стервятника.

В Аргентине - День иммигранта, День мультфильмов, в Таджикистане - День книги, в США - День дикой природы, День разносчика газет, День признательности франшизе, День колибри, День ореха макадамия, День чилийского вина, в Армении - День спасателя, в Молдове - День работника таможенной службы, в Канаде - День осведомлённости о поликистозе почек, в Таиланде - День подводных лодок, в Аргентине - День секретаря.

Памятные даты 4 сентября, годовщины и события

В 1781 году в этот день 44 испанских поселенца основали город Лос-Анджелес - "Селение Девы Марии, Царицы Ангелов" - Эль-Пуэбло-де-Лос-Андхелес. На прибрежных территориях, занимаемых сейчас Лос-Анджелесом, в 16 веке жили индейцы тонгва и чумаши. Несколько десятилетий новое поселение оставалось маленьким городком, но к началу 19 века это было уже крупнейшее светское поселение в Калифорнии. В 1835 году город стал владением Мексики, и название поселения сократилось до Лос-Анхелес. После провозглашения независимости страны Лос-Анхелес непродолжительно входил в ее состав, и после поражения Мексики в американо-мексиканской войне город перешел к США по мирному договору 1848 года. После этих событий поселение стало называться Лос-Анджелес. В 1850 году Лос-Анджелес получил официальный статус города, за несколько месяцев до вхождения Калифорнии в состав США в качестве штата.

Читайте такжеБархатный сезон в Украине Vs за границей: куда лучше отправиться на море осеньюВ то время в городе проживало 1600 человек. Город имел простой прямоугольный план с площадью в центре. Сегодня Лос-Анджелес - крупнейший город Калифорнии и второй по численности населения в США. Лос-Анджелес состоит из множества небольших городков и районов – от фешенебельных Санта-Моники и Беверли Хиллз до неухоженных гетто Восточного Лос-Анджелеса. Этот район Калифорнии характеризуется повышенной сейсмической активностью, поэтому небоскребы построены лишь в центре города. До сих пор Лос-Анджелес имеет строго прямоугольную планировку. Расстояния в Лос-Анджелесе настолько велики, что его еще называют "городом дорог". Основная знаменитость города – это центр американской кинематографии, вечная "фабрика грез" – Голливуд, и известный на весь мир детский парк "Диснейленд".

В 1837 году в Нью-Йоркском университете Сэмюэл Морзе впервые продемонстрировал свое изобретение - телеграф.

В 1841 году немецкий поэт Август Генрих Гоффманн фон Фаллерслебен представил написанную им песню "Дойчланд, Дойчланд, юбер аллес", ставшую гимном Германии. Слова были наложены на австрийский имперский гимн Гайдна.

В 1842 году, спустя 284 года, возобновилось строительство Кельнского собора.

В 1882 году в Нью-Йорке Томас Эдисон запустил первую в мире центральную электростанцию и впервые в истории включил коммерческое электрическое освещение. Это коснулось 85 клиентов.

Читайте такжеДень предпринимателя 2021: история и дата праздника, яркие поздравления в открыткахВ 1885 году в Нью-Йорке открылось первое в Соединенных Штатах кафе самообслуживания.

В 1888 году американский изобретатель Джордж Истмен зарегистрировал торговую марку "Kodak".

В 1959 году в США в продаже появилась новинка - колготки.

В 1975 году в телеэфир вышел первый выпуск игры "Что? Где? Когда?".

В 1998 году была основана компания "Google".

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 4 сентября чтит память мученика Агафоника. Другие названия праздника: "Агафонов день", "Огуменник", "Потехи лешего". По поверью, ночь на Агафона ознаменована проделками лешего.

Что сегодня нельзя делать

Не ходите в лес - нечисть может завести в чащу. Следите за детьми, да и в целом будьте осторожными. А молодым девушкам лучше вечером не выходить из дома.

Приметы на 4 сентября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

солнечный день - такой будет вся осень;

много грибов - улова у рыбаков не будет;

паутинка летает - осень будет теплой.

Именины 4 сентября

Именины у Афанасия, Акиндина, Анфусы, Александра, Феликса, Алексея, Ивана, Ариадны, Михаила, Гавриила, Макара, Василия и Фёдора.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева