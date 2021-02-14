Именины - это второй день рождения для христианина, день памяти своего одноименного святого и духовного единства с небесами. Считается, что если назвать ребенка именем одного из святых, которых чтит церковь в день рождения малыша, то святой станет Ангелом-хранителем для ребенка. Он будет оберегать мальчика или девочку с небес и защищать от бед.
Мужские именины 14 февраля
Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".
Гавриил: форма древнееврейского имени Габриэль - "сильный человек Бога", "Божий воин".
Давид: произошло от древнееврейского имени Давид - "любимый".
Николай: вариант древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Петр: образовано от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".
Семен: от древнееврейского имени Шимон - "Бог услышал".
Тимофей: происходит от греческого имени Тимотеос - "почитающий Бога".
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