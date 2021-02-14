Сегодня отмечаются 7 мужских именин.

Именины - это второй день рождения для христианина, день памяти своего одноименного святого и духовного единства с небесами. Считается, что если назвать ребенка именем одного из святых, которых чтит церковь в день рождения малыша, то святой станет Ангелом-хранителем для ребенка. Он будет оберегать мальчика или девочку с небес и защищать от бед.

Мужские именины 14 февраля

Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".

Гавриил: форма древнееврейского имени Габриэль - "сильный человек Бога", "Божий воин".

Давид: произошло от древнееврейского имени Давид - "любимый".

Николай: вариант древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Петр: образовано от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".

Семен: от древнееврейского имени Шимон - "Бог услышал".

Тимофей: происходит от греческого имени Тимотеос - "почитающий Бога".

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Автор: Екатерина Пулатова