Сегодня отмечаются 10 мужских именин.

Именины - это день почитания святых и мучеников, в честь которых назвали христианина. Издавна родители выбирали церковные имена для детей. Мальчика или девочку выбирали имя из списка именин за день рождения малыша. Считается, что одноименный святой оберегает человека по жизни и защищает его от бед. Сегодня отмечаются только мужские именины. Имя для девочки вы можете выбрать из списка за 31 января.

Мужские именины 1 февраля

Антон: произошло от римского родового имени Antonius, от древнегреческого антао - "встречаться", "сталкиваться", "вступать в бой", "состязаться", или антос - "цветок".

Арсений: от древнегреческого имени Арсениос, от слова арсен - "мужественный, зрелый".

Ефим: форма древнегреческого имени Эутюмиос, от слова эутюмос - "доброжелательный", "благосклонный", "предвещающий добро".

Макар: образовано от древнегреческого макариос - "благословенный", "блаженный", "счастливый".

Марк: форма греческого имени Маркос, от латинского слова marcus - "молоток", и от французского marquis - "маркиз".

Николай: происходит от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Петр: образовано от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".

Савва: вариант древнегреческого имени Саббас, от арамейского саба - "старик", "старец", "мудрец", краткая форма древнегреческого имени Саббатиос - "суббота".

Федор, Теодор: современные формы греческого имени Теодорос (Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар".

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Автор: Екатерина Пулатова