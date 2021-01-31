В церковной традиции каждый день года посвящен почитанию памяти святых и мучеников. Церковь вспоминает их житие и деяния, а их тезки отмечают День ангела. В этот день создается духовная связь между человеком и его небесным покровителем. Календарь именин от УНИАН подскажет вам какие имена сегодня празднуют свои именины и как следует назвать ребенка сегодня, чтобы у него появился Ангел-хранитель.
Мужские именины 31 января
Александр: форма древнегреческого имени Александрос, от слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек", т.е. "людской защитник".
Афанасий: от древнегреческого имени Атанасиос, от слова атанатос - "бессмертный".
Владимир: произошло от древнерусского имени Володимѣръ - "володѣти" + "мир" - "повелитель мира".
Вольдемар: от немецких слов waltan - "управлять", "властвовать" и maren - "известный", "великий", т. е. "знаменитый властитель" - немецкий аналог имени Владимир.
Дмитрий: от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый богине плодородия Деметре", "земледелец".
Евгений: произошло от древнегреческого имени Эугениос, от слова эугенес - "с хорошими генами", "благородный", "из хорошего рода".
Илларион: форма древнегреческого имени Хиларион, от хиларос - "радостный", "веселый".
Кирилл: форма древнегреческого имени Кюриллос, от слова кюриос - "владыка", "повелитель", "господин", в переводе с персидского языка - "Солнце".
Максим: от римского родового имени Maximus - "величайший".
Михаил: происходит от древнееврейского имени Михаэль - "подобный Богу", "испрошенный у Бога".
Николай: от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Сергей: образовано от римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".
Эмиль, Емельян: варианты римского родового имени Aemilius, от латинского слова aemulus - "соперник", "неуступчивый", "ревностный, страстный", в переводе с персидского - "противник".
Женские именины 31 января
Мария: от древнееврейского имени Мирьям - "желанная", "горькая", "безмятежная".
Оксана, Ксения: от древнегреческого ксенос или ксениа - "гостеприимная", "гостья", "странница", "чужая", "чужестранка".
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