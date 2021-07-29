Сегодня отмечается 7 мужских и 5 женских именин.

Именины – это день церковной памяти святого, который отмечают его тезки среди христиан. В День ангела чтят святого со своим именем и просят у него благословения. Верующие считают, что небесный покровитель всю жизнь защищает человека и оберегает от бед. Поэтому мальчика и девочкам в христианских семьях выбирают имя из списка именин.

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Мужские именины 29 июля

Иван, Ян: образовано от древнееврейского имени Йоханан – "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн – "помилованный Богом".

Павел: от римского родового имени Paulus – "скромный", "малый", "незначительный", "младший".

Петр: форма древнегреческого имени Петрос – "камень", "твердый", "надежный".

Теодор, Федор: в переводе с латинского – "дар Божий", "посланник Бога".

Яков: от древнееврейского имени Яакоб – "держащийся за пятку".

Женские именины 29 июля

Алевтина, Валентина: варианты мужского имени Валентин (от латинского Valens) – "сильный, крепкий, здоровый".

Матрена: от латинского matrona – "матрона, почтенная замужняя женщина".

Юлия, Юлиана: в переводе с латинского – "из рода Юлиев", "июльская" от древнегреческого иулос – "кудрявая", "пушистая".

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Автор: Екатерина Пулатова